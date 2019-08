Plagiat : des fans de Zelda s’insurgent contre Genshin Impact

Parce qu’il faut bien prendre inspiration sur les meilleures idées pour s’améliorer. Ce ne sont pas les développeurs chinois de chez miHoYo qui diront le contraire. En effet, pour la création de leur nouveau jeu vidéo Genshin Impact, ces derniers se sont de toute évidence inspirés librement d’un jeu très connu du grand public : Zelda : Breath of the Wild. Et des fans de Nintendo n’ont pas pris cette « inspiration » d’un très bon œil, n’hésitant pas à prendre des mesures drastiques contre le jeu.

Un air de déjà-vu ?

En juin dernier, l’éditeur de Genshin Impact avait partagé une bande-annonce sur internet. Et cette dernière n’est pas passée inaperçue. Si au départ, ce jeu était prévu sur Windows et iOS uniquement, l’on pouvait remarquer une grande particularité : il ressemblait étrangement à The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Même ceux qui n’ont pas encore joué au hit de la Nintendo Switch ont rapidement fait le rapprochement. Des pâturages verts, en passant par les montagnes et même des campements sauvages d’ennemi, il semblerait que la direction artistique de ce jeu se soit inspirée grandement de la création récente d’Aonuma.

Les fans de Zelda s’insurgent contre Genshin Impact

Lors de la China Digital Entertainment Expo & Conférence, ou ChinaJoy pour les intimes, les gamers du monde entier ont eu la chance de pouvoir découvrir un peu plus ce nouveau jeu vidéo chinois. C’est, d’ailleurs, lors de cet évènement international que Sony a annoncé la sortie de Genshin Impact sur Playstation 4.

Très rapidement, les critiques ont fusé. Sur internet comme lors du salon, les fans de The Legend of Zelda ne se sont pas fait prier. Et certaines réactions étaient même inattendues. Certains ont partagé leur plus beau doigt d’honneur devant le stand du jeu lors du salon, d’autres y sont passés en brandissant avec fierté leur Switch et plus fou encore : un homme a décidé d’écraser une PlayStation 4 devant leur stand.

La passion des gamers n’a pas de limite.

