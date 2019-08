Apple travaillerait-il sur des «iPhone Pro» ?

Après le Macbook Pro et l’iPad Pro, Apple serait sur le point d’offrir une gamme «pro» aux iPhone.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le compte anonyme CoinX, qui par le passé avait lancé plusieurs rumeurs ayant ensuite été confirmées, notamment sur les iPhone.

Un qualificatif de « Pro » qui pourrait convenir avec les XS, pour établir une distinction marquée avec les autres modèles, ou peut-être sur le XS Max. Huawei procède ainsi avec sa gamme Pxx et Pxx Pro.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years.

— CoinX (@coiiiiiiiin) August 10, 2019