Spectacles 3 : Snapchat annonce la sortie de ses lunettes connectées

Jamais deux sans trois. Après les Spectacles 1 et les Spectacles 2, Snap Inc., la maison mère de Snapchat, vient de lever le voile, le 13 août dernier, sur la troisième version de ces fameuses lunettes de soleil. Sans surprise, les Spectacles 3 bénéficieront de quelques ajustements.

Elles seront donc, certes, plus chères, mais seront, également, plus haut de gamme et plus utiles. Il faudra, en effet, compter au moins 550 $ CA pour pouvoir profiter du nouveau design et de la possibilité d’enregistrement 3D de ce nouveau « bijou ».

Spectacles 3 : que le spectacle commence !

Dans cette version numéro 3, les utilisateurs pourront donc bénéficier de plusieurs nouveautés. Parmi les nouveautés les plus évidentes, il y a le design. Les Spectacles 3 se veulent plus « fashion » que jamais. Ce qui fera, certainement, le bonheur de toutes les personnes qui veulent investir dans des accessoires ayant le vent en poupe. Cette paire de lunettes permet, d’ailleurs, de donner le « petit plus » qui fera toute la différence sur un look basique.

La fabrication de ces lunettes tourne aussi sur un air de « luxe ». Et pour cause, l’entreprise a dévoilé dans son communiqué de presse que la monture est entièrement fabriquée « d’une seule feuille d’acier inoxydable à haute résistance ». Côté coloris, il y en a pour tous les goûts. Dans la version Carbon ou Minéral, le design est toujours au rendez-vous.

Et quoi de neuf ?

Place maintenant aux nouvelles fonctionnalités. Selon les informations relayées par l’entreprise, les Spectacles 3 se doteront d’une seconde caméra. Résultat : les utilisateurs peuvent profiter d’effets 3 D ludiques. Une caractéristique qui permettra, par exemple d’apporter un peu plus de punch au niveau de l’arrière-plan. Si cette information, quant à elle, n’a pas été annoncée par la maison mère de Snapchat, Numerama a également découvert la compatibilité VR des vidéos de Spectacles 3.

Des nouveaux filtres de réalité augmentée seront également au rendez-vous. Mais il est tout de même important de préciser que ces lunettes ne sont pas équipées d’un écran. Ce qui signifie que l’utilisateur devra se connecter à son smartphone par le biais de la connexion WiFi ou Bluetooth afin de pouvoir transférer les contenus enregistrés.