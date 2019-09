Hillary Clinton a lu ses emails controversés en public

Vous vous souvenez de l’affaire des emails d’Hillary Clinton ? Pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, il avait été révélé que la candidate démocrate avait utilisé une messagerie électronique privée au lieu de la messagerie officielle pour traiter d’informations hautement confidentielles. L’histoire avait alors fait grand bruit, au point de compromettre la candidature de Clinton face à Trump.

Aujourd’hui, alors que l’ancienne première dame s’est retirée de la politique, l’affaire ne fait plus grand bruit. Mais mardi, Hillary Clinton s’est rendue à la Biennale de Venise pour participer à l’exposition «HILLARY: The Hillary Clinton Emails», au cours de laquelle elle s’est assise derrière un bureau pour lire publiquement les emails incriminés.

Concrètement, le projet, créé par le poète Kenneth Goldsmith consiste en 62000 pages blanches sur lesquelles sont imprimés les emails, empilées sur un bureau en bois (rien à voir avec le bureau oval auquel Mme Clinton n’aura pas l’occasion de s’asseoir).

C’est la principale intéressée elle-même qui s’est chargée de twitter une photo de sa performance, avec le commentaire : «J’ai trouvé mes emails à la biennale de Venise. Que quelqu’un prévienne le Parti républicain».

L’artiste s’est quant à lui fendu d’une série de photos d’Hillary Clinton lisant les emails incriminés.

Hillary Clinton spent an hour yesterday reading her emails at my exhibition of all 62,000 pages of them in Venice. She is pictured here at a replica of the Oval Office Resolute Desk, stacked with her emails. pic.twitter.com/V8T27klycr

— Kenneth Goldsmith (@kg_ubu) September 11, 2019