Ventes de smartphones : la 5G devrait redonner des couleurs à l’industrie

Ce n’est un secret pour personne : le marché du smartphone a, depuis quelques années, beaucoup de mal à se relever. Comme à son accoutumée le cabinet IDC publie, tous les ans, un état des lieux. Et les résultats ne connaissent pas de grandes améliorations. Sauf que la tendance est sur le point de s’inverser. IDC prévoit, en effet, une hausse de la courbe sur ce second semestre de 2019. L’on devrait même assister à un sérieux rebond sur les ventes de smartphones en 2020. La raison de ce grand changement ? L’arrivée de la 5G.

La courbe se stabilise

Avec une crise persistante entre la Chine et les États-Unis, un manque d’inspiration qui se fait de plus en plus ressentir chez les fabricants et un rallongement de la durée de vie des appareils, la vente de smartphone n’a jamais connu une telle baisse. Pour les analystes, 2019 est une énième année de baisse pour le marché du smartphone. Que Nenni ! Depuis quelque temps, l’on remarque des signes de reprise, et ce, depuis ce semestre.

On constate, en effet, que les ventes commencent à se rapprocher de la stabilité. Mieux encore, le retour vers une hausse de la courbe est prévu pour 2020. Au rendez-vous : une croissance de livraisons qui devrait arriver jusqu’à 1.6 % selon le cabinet IDC. Il s’agirait donc d’une grande opportunité pour les fabricants de téléphones portables qui sont tous dans le rouge depuis quelque temps.

1 smartphone sur 10 devrait tourner sur le réseau 5G

Pour booster leur vente, les fabricants font preuve de beaucoup d’ingéniosité. Lorsque certains proposent des promotions importantes sur leur produit, d’autres promettent des offres de remboursement. Et pour 2020, l’argument commercial sera la 5G. Selon l’IDC, la course vers ce nouveau réseau devrait changer la donne : « les déploiements commerciaux ont commencé dans de nombreuses régions et bien que 2019 soit au mieux une année d’initiation, 2020 semble être l’année du début de la 5G ».

Le cabinet d’étude prévoit que la part des mobiles 5G devrait atteindre 8.9 % des ventes globales de smartphone en 2020, dans le monde. Ce qui équivaut à plus de 123 millions de smartphones.