Huawei lance des PC sous Linux pour remplacer Windows

D’après la décision du gouvernement américain, en mai dernier, Huawei n’est plus autorisée à commercialiser ses nouveaux terminaux avec Windows 10. Comme le gouvernement et l’entreprise n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente, la firme de Shenzhen devra trouver une autre solution lors du lancement de son prochain MateBook. Et c’est vers Deepin Linux que Huawei a décidé de se tourner.

Deepin Linux à la rescousse de Huawei

Cette distribution basée sur Debian est développée par l’entreprise chinoise Wuhan Deepin Technology. Sa particularité ? Elle s’équipe d’une interface visuelle design et de l’option Cloud Synch pour une synchronisation rapide et facile des fichiers. Les utilisateurs pourront, également, profiter d’une trentaine d’applications natives.

Et si Huawei est décidé à se tourner vers cette distribution chinoise c’est surtout parce qu’aujourd’hui, elle est totalement open source. Pour les développeurs en herbe et les professionnels, il sera possible d’accéder au code source de la distribution sur Github.

Où en est l’OS maison ?

Face à cette décision, une question se pose alors : où en est l’OS maison de Huawei ? L’entreprise a, en effet, la possibilité de se tourner vers son alternative maison. Pour rappel, cet OS est destiné aux smartphones, les téléviseurs connectés, les montres et les voitures de la marque. Visiblement, ce système d’exploitation n’est pas encore prêt à prendre le relais. Et pourtant, Huawei ne pourra pas repousser la sortie et la commercialisation de ses MateBook.

Bonne nouvelle, toutefois : le responsable produit à l’international de Huawei assure que les MateBook pourront, également, à terme, profiter d’Harmony S.

