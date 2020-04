Disney+ est désormais disponible en France!

Il y a près d’un an maintenant, nous présentions déjà brièvement Disney+, dont la commercialisation était prévue au plus tard pour la fin d’année 2019. Promesse tenue puisqu’entre temps, la plateforme de streaming Disney+ a été lancée en novembre dernier aux États-Unis. Pour les Français, l’attente a été un peu plus longue, mais le service de streaming de Disney est disponible depuis quelques jours. Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de productions de la Walt Disney Company puisque le catalogue du service de VOD est relativement attractif. Au total, Disney+ permet d’accéder à pas moins de 500 films et plus d’une centaine de séries profitant, en plus des licences Disney, de celles de Star Wars, Pixar ou encore Marvel et National Geographic.

Disney+ en France : des différences avec l’offre américaine

Le potentiel du service Disney+ est immense. Pour autant, les abonnés à l’offre française devront prendre leur mal en patience pour accéder à certains contenus. Par rapport au catalogue américain, de nombreuses différences sont en effet à relever en raison de la chronologie des médias, qui impose un certain délai entre la sortie en salles de cinéma et la diffusion sur le petit écran. Cet intervalle est fixé à 36 mois par la législation. Pour voir des films d’animation comme Toy Story 4, sorti en juin 2019, il faudra donc attendre encore près de deux ans. Le prochain film à intégrer le bouquet Disney+ devrait toutefois arriver sous peu puisque Cars, sorti à l’été 2017, va fêter son troisième anniversaire.

Au niveau des films disponibles sur l’offre française de Disney+, le choix, certes réduit par rapport à l’offre disponible aux États-Unis, reste malgré tout considérable. Parmi les œuvres disponibles, les grands classiques de Disney sont évidemment au programme avec notamment Le Livre de la jungle et, succès plus récent, Ratatouille. Pour suivre les aventures de Bart et Homer, il est également possible de profiter de 600 épisodes des Simpson. Au niveau de la licence Marvel, le choix est également au rendez-vous avec Captain America («First Avenger» (2011), «Winter Soldier» (2014) et «Civil War» (2019)), Thor (2011) et Thor : The Dark World (2013) ou encore Iron Man 1, 2 et 3 (2008, 2010, 2013). Au rayon des Avengers (2012 et 2015), les amateurs devront se contenter du premier volet et d’Avengers : Age of Ultron. Avengers : Endgame étant sortie en salles en 2019, il ne sera disponible sur Disney+ qu’à partir de 2022.

Comment accéder à l’offre Disney+ en France ?

La distribution de Disney+ en France est assurée par Canal+ qui a noué un partenariat avec la plateforme de streaming. La chaîne privée profite en effet d’un accord d’exclusivité avec le service de vidéo à la demande de Disney. Ainsi, pour profiter de Disney+ via une box Internet, les clients des différents opérateurs doivent passer par l’application myCANAL de leur box. Cela implique notamment de souscrire une offre de base de Canal+, à 19,90€ par mois. Quant à eux, les abonnés Canal+ (offre Canal+, Pack Famille+, Pack Ciné/Série, Pack+ ou Pack intégrale+) accèdent directement au service puisque Disney+ est directement intégré dans ces abonnements.

Pour ceux qui souhaitent accéder à Disney+ sans passer par une box Internet ou un abonnement Canal+, cela est possible. Il vous suffit de souscrire l’offre directement sur le site de Disney+. L’abonnement est gratuit pendant une semaine, ce qui vous permet de découvrir le catalogue et de voir s’il répond à vos attentes. Après cet essai, le service Disney+ est facturé 6,99€ par mois. Il est par ailleurs possible d’opter pour une facturation à l’année qui permet de profiter de deux mois offerts. Au total, la facture s’élève à 69,99€ pour 12 mois d’accès au catalogue Disney, au lieu de 83,88€.

Point intéressant pour les familles, il est possible de profiter de Disney+ en 4K et sur quatre écrans en simultané. Parmi les plateformes compatibles, les smartphones et tablettes sont évidemment au rendez-vous avec des applications iOS et Android disponibles gratuitement. Les tablettes Amazon Fire prennent également en charge le service. Du côté des ordinateurs, les modèles MacOS, Chrome OS et les PC Windows sont compatibles, tout comme les consoles de jeu de Sony, avec la PS4, et Xbox avec la Xbox One. Enfin, au niveau des téléviseurs, sont compatibles de nombreuses marques à l’image de Samsung, Roku, LG, et des modèles prenant en charge Chromecast, AppleTV, Android TV et Amazon Fire TV.

Globalement Disney+ est donc compatible avec à peu près toutes les plateformes; un timing idéal pour occuper ses enfants pendant le confinement!