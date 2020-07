Du papier au Japon féodal: 6 jeux à surveiller en juillet !

Avez-vous des vacances au cours du mois de juillet ? Chose certaine, si vous ne voulez pas les passer au soleil ou si vous voulez tout simplement oublier que d’autres que vous en ont, plusieurs studios vous garderont bien au frais à l’intérieur avec divers jeux vidéo ! Ainsi, que vous envisagiez une aventure dans un monde de papier, une transformation en un Avenger, un voyage dans le temps au Japon féodal ou bien une destruction de l’humanité, vous aurez de quoi vous divertir au cours des prochaines semaines !

Iron Man’s VR

Date de sortie: 3 juillet 2020

Sur: PlayStation 4 (PSVR)

En attendant la sortie de Marvel’s Avengers en septembre prochain, vous pourrez enfiler le casque du très populaire Iron Man afin de personnifier ce dernier comme jamais auparavant !

Exclusif au casque PlayStation VR, Iron Man’s VR vous plongera dans la peau de Tony Stark alors que celui-ci est attaqué par les forces du mystérieux Ghost. À l’aide de votre casque et de vos manettes PlayStation Move, vous pourrez combattre différents ennemis tout en volant à vive allure, en plus de pouvoir améliorer les caractéristiques de votre armure afin de survivre aux assauts de vos adversaires !

Bloodstained: Curse of the Moon 2

Date de sortie: 10 juillet 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Dévoilé il y a à peine quelques semaines, Bloodstained: Curse of the Moon 2 débarquera sous peu sur les marchés digitaux, au grand plaisir des amateurs de vieux Castlevania 2D !

Mettant notamment en vedette le ninja Zangetsu, la suite de Bloodstained: Curse of the Moon proposera une aventure dans le même style que celle de son prédécesseur. Vous pourrez y incarner plusieurs personnages connus des amateurs de la franchise, dont Miriam, Alfred et Gebel, chacun ayant ses propres habiletés et façons d’attaquer.

Bref, un autre hommage aux vieux Castlevania qui risque d’être fort intéressant !

Ghost of Tsushima

Date de sortie: 17 juillet 2020

Sur: PlayStation 4

Après l’excellent The Last of Us Part II lancé le mois dernier, Sony récidivera en juillet avec l’une des exclusivités PlayStation 4 promettant le plus cette année !

Développé par le prolifique studio Sucker Punch, Ghost of Tsushima se déroulera en 1274 au Japon. Respectant la majorité des éléments ayant marqué cette époque du Japon féodal, le jeu vous permettra d’incarner Jin Sakai, un rōnin faisant cavalier seul devant la menace de l’invasion mongole. Pour ce faire, vous devrez combattre vos ennemis au sein de duels techniques lorsque vos tentatives d’infiltration échoueront.

Le jeu s’annonce magnifique et incontournable pour tout amateur d’aventures à monde ouvert !

Paper Mario: The Origami King

Date de sortie: 17 juillet 2020

Sur: Nintendo Switch

Annoncé il y a peu de temps, le nouveau chapitre de la série Paper Mario débarquera sous peu sur la très populaire console de Nintendo !

Devant faire face à une invasion transformant des habitants du royaume Champignon en origami, Paper Mario devra s’allier à plusieurs personnages afin de sauver ceux qu’il aime. Même si on ne proposera pas un jeu de rôle comme les premiers jeux de la franchise, le jeu vous permettra tout de même de vous constituer une équipe, d’explorer de grands environnements où se trouveront des casse-tête de papier et de récolter une multitude d’objets. Concernant les combats, vous devrez attaquer à l’aide d’un nouveau système d’anneaux qui vous donnera l’occasion de frapper tous vos ennemis situés sur un arc de cercle avec l’attaque que vous aurez sélectionnée.

Une aventure mignonne à souhait se profile à l’horizon pour le nouvel opus de cette populaire saga !

Destroy All Humans! Remake

Date de sortie: 28 juillet 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia

Alors qu’on croyait la série morte et enterrée, THQ Nordic nous proposera de retourner en 2005 avec un remake du tout premier titre de Destroy All Humans!.

Si vous ignorez de quoi il s’agit, le jeu vous permettra de prendre le contrôle de Cryptosporidium 137 (ou Crypto pour les intimes), un extra-terrestre envoyé sur Terre afin d’éliminer la race humaine. Ainsi, avec votre arsenal et vos pouvoirs, vous devrez semer le chaos un peu partout afin que votre race puisse s’établir sur les terres occupées depuis trop longtemps par les humains.

Bien que l’humour du jeu original sera conservé, le studio Black Forest Games a mis à jour certains dialogues ainsi que plusieurs cinématiques afin de refléter certaines tendances actuelles. De plus, on a utilisé la capture de mouvement pour rendre les animations plus réalistes. À cela, le remake ajoutera la mission Mission perdue de la zone 42, qui avait été coupée de l’aventure parue il y a 15 ans.

CastleStorm II

Date de sortie: 31 juillet 2020

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Amateurs de jeux de type tower defense, la suite de l’excellent CastleStorm verra le jour à la fin du mois afin que vous puissiez de nouveau défendre votre territoire dans un univers fantaisiste !

Reprenant les bases de son prédécesseur paru en 2013, CastleStorm II vous donnera l’occasion d’incarner divers personnages, dont un chevalier, une magicienne et un vampire. Vous aurez deux campagnes à parcourir (l’une pour les chevaliers, l’autre pour les morts-vivants), chacune vous permettant d’augmenter les caractéristiques de vos héros ainsi que leurs armes. À noter que l’accent du jeu sera mis sur l’invasion de royaumes par l’entremise de nouveaux éléments de stratégie, tant par tour qu’en temps réel.