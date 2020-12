Une application de finances personnelles pour ceux qui ne savent pas par où commencer

Depuis 2018, l’entreprise québécoise Hardbacon met les bouchées doubles afin de se démarquer dans le marché très compétitif des applications mobiles financières. On a même récemment vu son PDG Julien Brault présenter un pitch devant les Dragons de la CBC, avant de proposer au grand public d’investir directement dans son entreprise via une campagne de sociofinancement en capital.

L’ancien chroniqueur au journal Les Affaires a certainement un talent pour la communication et le branding, mais est-ce que sa plateforme remplit vraiment sa promesse d’aider à «mieux gérer toutes les facettes de vos finances personnelles»?

On l’a testée pour vous.

Une application plus complète qu’à ses débuts

Alors qu’initialement, l’entreprise établie sur la Rive-Sud de Montréal proposait des outils spécialement dédiés aux investisseurs, elle a élargi son offre de services en 2020 avec l’ajout de deux volets : la planification et le budget. Une excellente idée puisqu’on peut difficilement gérer en vase clos ses dépenses, ses revenus, ses investissements et ses objectifs à long terme. En plus de mieux servir les investisseurs avec une solution tout-en-un, c’est aussi une façon pour Hardbacon de rejoindre une clientèle qui doit d’abord prendre ses finances en main avant de commencer à placer son argent.

Nouveau volet Planifier

Cette nouvelle section de l’application permet d’établir vos objectifs financiers à moyen et à long terme, comme l’accumulation d’une mise de fonds ou l’atteinte d’une valeur nette précise. En analysant l’ensemble de vos informations financières, Hardbacon propose des plans d’actions efficaces et réalistes.

L’app n’a pas comme fonction de vous vendre du rêve. Si votre train de vie n’est pas optimal pour viser la retraite à 55 ans, elle n’hésitera pas à vous en faire part. La pensée magique et les finances personnelles ne font pas bon ménage, après tout.

Nouveau volet Budgéter

À l’instar des applications budgétaires les plus populaires comme Mint, Hardbacon permet maintenant de connecter vos comptes bancaires et d’assurer le suivi de vos revenus et de vos dépenses. On peut aussi définir des limites par catégorie et faire une revue de ses abonnements récurrents. (Conseil d’ami : peu importe l’application, si vous n’avez pas fait l’exercice depuis un bout, c’est la meilleure façon de récupérer quelques dizaines de dollars par mois en frais inutiles.)

La catégorisation des transactions est très conviviale et permet le changement de catégorie «en vrac». Par exemple, vous pouvez changer la catégorie de toutes les transactions liées à un même marchand d’un seul coup, alors que Mint vous oblige à le faire individuellement. Mint propose cependant des rappels de facture à payer, ce que l’app de budget québécoise n’offre pas pour l’instant.

Ces deux nouveaux services de Hardbacon ne se veulent pas révolutionnaires, mais leurs nombreuses fonctionnalités et leur convivialité se comparent très favorablement à ce qui est déjà disponible sur le marché. Puisque l’accès de base est sans frais, ça ne coûte rien de les essayer, ne serait-ce que pour faire état de ses finances et repérer des fuites budgétaires.

Les comparateurs de produits financiers

Un autre aspect de Hardbacon intéressant à mentionner est que son site Web et son app proposent de vous aider à choisir les meilleurs produits financiers en fonction de vos besoins. De nombreux produits sont comparés, mais c’est son comparateur de cartes de crédit qui se démarque le plus, puisqu’il permet de calculer quelle carte de crédit vous offrira le plus de récompenses ou de remises en argent. De la même manière, son comparateur de courtiers en ligne permet de déterminer quelle plateforme de courtage vous permettra d’investir en Bourse à moindres frais.

Le volet Investir : la grande force de Hardbacon

En vous soutenant dans la prise de meilleures décisions d’investissement, la section «Investir» est celle qui permet véritablement à Hardbacon de se démarquer en tant qu’app d’investissement. Vous y connectez vos comptes d’investissements et l’app établit un diagnostic des forces et des faiblesses de votre portefeuille. En plus d’avoir accès à un rapport simplifié sur vos frais, vos rendements et d’autres informations essentielles, on vous propose des rapports de performance détaillés et un score de portefeuille.

Le moteur de recherche et les listes thématiques d’actions et de FNB sont très utiles pour identifier des investissements prometteurs. Un outil d’autant plus pratique si vous êtes de ceux qui souhaitent aligner vos placements à vos valeurs sociales et environnementales en optant pour des fonds durables (ESG). Des alertes par notification ou par courriel sont programmables lorsqu’une action ou un fonds de votre choix atteint un prix prédéterminé.

Une application à télécharger?

Oui! Et même si le «local» a la cote ces temps-ci, on ne le fait pas seulement pour encourager une entreprise d’ici. Avec sa solution 360 pour la gestion des finances personnelles, Hardbacon n’a rien à envier à ses compétiteurs. La diffusion de nombreux contenus portant sur l’actualité économique ou donnant des conseils pratiques dans la langue de Molières offre aussi une plus-value intéressante pour les utilisateurs francophones.

Le rare «défaut» de l’application, si on doit le dire ainsi, est qu’elle n’est pas 100% gratuite. En effet, s’il est possible de connecter un nombre illimité de comptes gratuitement, et d’utiliser à volonté les modules de budget et de planification, la version gratuite a ses limites. En effet, certaines fonctionnalités liées à l’investissement comme l’analyse de portefeuille sont réservées aux abonnés à Hardbacon Premium, qui coûte 12,99 $ par mois ou 99 $ par année. Malgré tout, c’est peu cher payé pour une application bien de chez nous, qui peut rapporter et faire économiser rapidement, et ce, tout au long d’une vie financière.