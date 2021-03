Casse-tête, chasseurs de monstres et esprit du mal: 6 jeux à surveiller en mars !

Malheureusement, nous n’aurons pas droit au mois de mars que l’on espérait il y a quelques semaines à peine dans le monde du jeu vidéo. En effet, les retards de production se sont accumulés en raison de la pandémie qui n’en finit plus, nous laissant avec à peine quelques nouveaux titres à se mettre entre les mains d’ici le début du mois d’avril. Or, ceux cherchant un jeu de casse-tête à la première personne, voulant partir à la chasse aux monstres ou désirant diaboliquement dominer le monde auront quelques titres prometteurs à inscrire à leur agenda de ce troisième mois de 2021!

Maquette

Date de sortie: 2 mars 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, PC

Amateurs de jeux de casse-tête à la Myst ou The Witness, posez Maquette sur votre calendrier puisque ce jeu indépendant pourrait bien vous plaire !

En développement depuis 2011, Maquette vous plongera dans un univers où tout sera susceptible de faire partie d’un casse-tête. Ainsi, chaque bâtiment, plante, craque dans le sol ou roche sera à considérer afin de résoudre un casse-tête. D’ailleurs, une majorité d’objets pourront se transformer, permettant ainsi de changer des craques en portes ou des clés en ponts.

Bref, Maquette sera un jeu calme et artistique qui fera travailler votre matière grise de plusieurs façons uniques !

Balan Wonderworld

Date de sortie: 26 mars 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox Series S/X, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Petit projet étrange qu’est Balan Wonderworld. Développé par les créateurs de Sonic the Hedgehog et Nights into Dreams, ce jeu vous permettra de suivre les aventures du clown Balan dans le monde fantastique de Wonderworld. À l’aide de plus de 80 costumes, vous acquerrez des habiletés uniques qui vous permettront de surmonter les obstacles de ce monde de plateformes musical.

Bien que la démo du jeu n’ait pas convaincu, il sera intéressant de voir si le produit final pourra recréer la magie de Nights into Dreams !

It Takes Two

Date de sortie: 26 mars 2021

Sur: PlayStation 4 et 5, Xbox Series S/X, Xbox One, PC

Conçu par les créateurs du jeu coopératif A Way Out, It Takes Two reprendra le même style de jeu coopératif sur écran divisé. Il suivra les aventures de Cody et May, un couple sur le point de divorcer se faisant subitement transformer en poupées. Les mariés devront coopérer afin de surmonter les obstacles pour non seulement reprendre leur forme humaine respective, mais aussi sauver leur mariage.

Les développeurs sont extrêmement confiants envers leur nouveau-né. Pour vous donner une idée, l’un des créateurs, Josef Fares, a déclaré qu’il est prêt à donner 1 000$ à quiconque serait ennuyé par son jeu !

Monster Hunter Rise

Date de sortie: 26 mars 2021

Sur: Nintendo Switch

Sixième opus officiel de la populaire franchise Monster Hunter, Monster Hunter Rise vous replongera dans la peau d’un chasseur alors que vous devrez pourchasser des monstres plus grands que nature. Plusieurs créatures des précédents volets seront de retour, tout comme les 14 types d’armes précédemment introduites dans la série.

L’exploration sera inspirée de celle mise de l’avant dans Monster Hunter: World, ce qui signifie que vous voyagerez sur un immense territoire sans temps de chargement plutôt que de naviguer à travers des zones différentes. Par ailleurs, vous aurez l’occasion d’affronter les dangers du jeu seul ou bien en ligne avec trois autres joueurs.

Evil Genius 2: World Domination

Date de sortie: 30 mars 2021

Sur: PC

Suite du grand succès de 2004, Evil Genius 2 vous replacera dans la peau d’un seigneur du mal voulant plus que tout asseoir son pouvoir sur le monde. Ainsi, sur votre île paradisiaque, vous construirez votre engin de domination mondiale tout en vous servant d’un casino comme couverture.

Jeu de simulation et de stratégie en temps réel, Evil Genius 2 exigera que vous construisiez des pièces dans votre repaire afin d’accentuer votre influence. Qui plus est, vous pourrez entraîner vos troupes afin qu’elles aillent compléter des missions à travers le monde et récolter de l’or, chaque type de laquais ayant ses propres traits de personnalité. Par ailleurs, vous devrez aussi surveiller les espions ennemis, qui tenteront de saboter vos installations.

À noter que le jeu proposera quatre génies du mal à incarner, chacun ayant ses propres missions, spécialités et engins maléfiques. Le jeu offrira aussi trois îles différentes comme bases, chacune d’elles ayant ses propres caractéristiques.

Disco Elysium: The Final Cut

Date de sortie: en mars

Sur: PlayStation 4 et 5, PC, Google Stadia

Succès de 2019 sur PC, l’excellent jeu de rôle narratif Disco Elysium nous reviendra sous peu dans une édition beaucoup plus étoffée qu’il y a deux ans. En fait, non seulement aurez-vous droit au contenu de l’édition originale, mais vous bénéficierez de plusieurs ajouts qui changeront cette dernière de multiples façons.

Le plus gros changement sera l’ajout de voix, qui permettront à tous les textes d’être audibles. La liberté d’action sera aussi beaucoup plus grande, ce qui vous permettra d’apprécier une jouabilité peaufinée. De nouvelles quêtes politiques seront aussi proposées.

À noter que ceux possédant déjà Disco Elysium sur PC pourront mettre à jour leur copie sans frais afin de bénéficier des ajouts de l’édition The Final Cut. Le jeu est aussi prévu sur Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch au cours de l’été prochain.