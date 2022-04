Plusieurs sports, la saga Skywalker en LEGO et des monstres: 5 jeux à surveiller en avril !

Les bons jeux vidéo ont pullulé depuis le début de l’année ! Semaine après semaine, nous avons eu droit à d’excellentes nouvelles sorties, de Pokémon Legends: Arceus à Elden Ring en passant par Horizon: Forbidden West et Tunic. Serions-nous dus pour un répit ? Sans parler de passage à vide, disons que le prochain mois nous permettra de profiter davantage de certains jeux puisque les nouvelles parutions prévues seront moins nombreuses qu’au cours des derniers mois.

MLB The Show 22

Date de sortie: 1er avril pour les éditions de luxe, 5 avril pour l’édition normale

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Après avoir été introduit sur les consoles Xbox l’an dernier, la franchise MLB The Show arrive pour la toute première fois sur une console de Nintendo cette année !

Une fois de plus, vous pouvez vous attendre à davantage de réalisme que l’opus précédent ainsi qu’à une panoplie de modes visant à recréer le plaisir d’une partie de baseball. Les versions PS5 et Xbox Series bénéficieront tout de même de quelques avantages, incluant un créateur de stades dynamique.

À noter que le jeu sera offert aux abonnés Xbox Game Pass dès son lancement.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Date de sortie: 5 avril 2022

Sur: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Probablement le jeu le plus attendu d’avril 2022, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga débarquera finalement après avoir été repoussé à quelques reprises. Comme son nom l’indique, le jeu reprendra l’ensemble de la saga de la famille Skywalker dans la sauce humoristique LEGO.

Or, The Skywalker Saga ne s’annonce pas comme un autre jeu LEGO. Il s’agira ni plus ni moins que du plus gros jeu de briques créé à ce jour, proposant notamment des environnements ouverts contenant encore plus de casse-tête et d’épreuves que dans n’importe quel autre titre de TT Games. De plus, les développeurs ont refait le système de combat des autres jeux LEGO dans le but d’offrir des affronts un peu plus approfondis que les simples altercations légères et plutôt sans saveur des aventures LEGO parues jusqu’à présent.

Définitivement à mettre sur votre radar si vous êtes un fan des jeux LEGO et de la saga Star Wars !

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Date de sortie: 7 avril 2022

Sur: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Longtemps attendu et demandé par les fans, la version remastérisée de Chrono Cross est finalement à nos portes !

En plus des ajouts classiques d’une remastérisation tels que des modèles 3D en HD pour les personnages et de la musique recomposée, cette édition proposera quelques nouvelles options. Parmi ces dernières, vous retrouverez la possibilité de désactiver les combats aléatoires, une option pour faciliter les affronts et l’ajout de l’histoire inédite The Radical Dreamers.

Les amateurs de Chrono Cross ne voudront pas passer à côté de cette possibilité de rejouer à l’un de leurs classiques !

The House of the Dead Remake

Date de sortie: 7 avril 2022

Sur: Nintendo Switch

Le classique jeu de tir d’arcade sur rails de Sega nous reviendra sous la même forme sur la console de Nintendo ! Ceux ayant connu les heures de gloire de ce jeu dans les années ’90 pourront ainsi se remémorer de bons souvenirs tout en tirant à qui mieux-mieux afin de massacrer des hordes de monstres.

Or, The House of the Dead Remake offrira quelques nouveautés. En plus de contrôles ajustés, ce remake vous permettra de jouer à travers plusieurs modes de difficulté et de cumuler vos points comme à l’époque ou bien de façon modernisée grâce à des combos. De plus, un nouveau mode Horde vous confrontera à encore plus de créatures que dans les niveaux normaux tandis que des Succès pourront se débloquer en fonction de vos prouesses dans les quatre chapitres de l’histoire.

Nintendo Switch Sports

Date de sortie: 29 avril 2022

Sur: Nintendo Switch

Nintendo conclura le mois d’avril en lançant le successeur spirituel de Wii Sports !

Offert pour environ 49,99$, Nintendo Switch Sports visera le même objectif que Wii Sports: vous faire bouger seul ou avec d’autres joueurs en plongeant dans divers sports virtuels. À cet effet, Nintendo Switch Sports proposera plusieurs activités sportives telles que le soccer, le volleyball, le bowling, le badminton et le chambara (jeu de sabres). En ligne, vous aurez l’occasion d’affronter d’autres joueurs dans des compétitions simples ou bien dans une ligue professionnelle.

À noter que Nintendo a déjà annoncé l’ajout d’autres sports par l’entremise d’éventuelles mises à jour gratuites. En outre, le golf sera offert l’automne prochain.