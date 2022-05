Échec pour Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition, encore beaucoup de succès pour Grand Theft Auto V

Vous n’en pouvez plus d’entendre parler de Grand Theft Auto V ? Eh bien, dites-vous que Take-Two Interactive et Rockstar Games n’ont aucune raison de cesser d’en parler.

En effet, en levant le voile sur ses résultats financiers du dernier trimestre de son année fiscale 2022, Take-Two a indiqué que pas moins de cinq millions de copies supplémentaires de Grand Theft Auto V ont été vendues au cours des trois premiers mois de la présente année ! Ainsi, même s’il s’agit d’un jeu datant d’une autre génération, GTA V continue de garnir les coffres de la firme.

Pour vous donner une idée de la popularité du jeu, on estime qu’il s’en est vendu plus de 165 millions de copies depuis la parution des éditions originales ! Au total, la franchise Grand Theft Auto représente des ventes de 370 millions de jeux, la consacrant sans surprise comme l’une des plus populaires et lucratives de l’histoire du jeu vidéo.

Ceci dit, si la popularité de GTA V ne s’essouffle pas, on ne peut pas dire que Take-Two envisageait un scénario aussi catastrophique pour l’ensemble Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition. Effectivement, ce dernier représente un grand échec puisqu’il n’a pas franchi le cap du million de copies vendues depuis le début de l’année. Le travail bâclé effectué sur les rééditions de cet ensemble ainsi qu’une multitude de problèmes ayant affecté son lancement ont fortement déçu les amateurs de Grand Theft Auto, habitués à une qualité de loin supérieure pour les opus de la franchise. Rien pour mousser les ventes, la version mobile de l’ensemble fut retardé et devrait paraître d’ici le 31 mars prochain.

Par ailleurs, alors que Grand Theft Auto Online continue d’engranger d’énormes profits quotidiens, on ne peut en dire autant de Red Dead Online. Ainsi, malgré les 44 millions de copies de Red Dead Redemption 2 vendues à travers le monde, Rockstar Games n’a pu développer un mode en ligne aussi garni et alléchant que celui de Grand Theft Auto. Pour rappel, la dernière mise à jour majeure de Red Dead Online date d’il y a plus d’un an, offrant donc peu de raisons aux joueurs d’y retourner dans l’univers ultra compétitif des jeux multijoueur.

Malgré tout, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré que plus de contenu est en cours de développement pour Red Dead Online. Il a reconnu la frustration des joueurs, appelant ces derniers à être patients dans l’attente de nouvelles de Rockstar Games.