Le «bouclier canadien» vous protégera des cybermenaces

Le CIRA, l’organisme qui administre l’Internet canadien, vient de lancer une nouvelle extension pour navigateur web qui agissent comme un mur pare-feu protégeant le poste informatique de menaces en ligne comme des sites malveillants et des tentatives d’hameçonnage.

Le CIRA assure que son « Bouclier canadien » offre un niveau de protection comparable à celui d’un pare-feu pour entreprise. Il vient d’être mis en ligne et il peut être installé sur les navigateurs Chrome et Firefox.

Déjà, 4 millions de Canadiens utilisent le Bouclier canadien au bureau et le CIRA indique que l’an dernier seulement, son logiciel a bloqué plus de 36 millions de requêtes provenant de sites malveillants. Non seulement est-ce que ça rend la navigation web plus sûre, mais ça évite aussi de voir son ordinateur personnel transformé en zombie, puisque le pare-feu empêche la prise de contrôle à distance de l’appareil par un internaute qui aurait des intentions malicieuses.

C’est gratuit

Le CIRA est un organisme à but non lucratif qui gère entre autres choses les noms de domaine qui se terminent par l’extension « .ca ». C’est une source légitime à qui on peut faire confiance pour ce genre d’outils logiciels.

Il n’y a pas de crainte de voir son Bouclier canadien se transformer en logiciel espion ou demander des sous à l’utilisateur pour fonctionner pleinement. Il suffit d’aller dans le catalogue d’extensions de son navigateur et de l’installer et voilà, c’est réglé.