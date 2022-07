Le studio montréalais de réalité virtuelle Felix and Paul prêt à décoller vers la Lune

Fin août, le studio montréalais Felix and Paul filmera en résolution 8K et dans un format à 360 degrés le lancement de la fusée Artemis I de la NASA, qui devrait décoller en direction de la Lune quelque part au mois d’août prochain. La vidéo immersive sera diffusée en direct sur la plateforme de réalité virtuelle de Meta, l’ancienne Oculus, et sera projetée sur le dôme d’une centaine de planétariums à travers le monde.

Ce n’est pas la première excursion du studio montréalais de production vidéo dans l’espace, puisque Felix and Paul Studios a suivi l’astronaute canadien Chris Hadfield pendant son dernier séjour à bord de la Station spatiale internationale, au début 2021.

C’est un petit pas pour l’homme, mais un grand pas pour la réalité virtuelle. C’est aussi un énorme pas pour Felix and Paul Studios également, qui s’impose de plus en plus dans le monde de la vidéo immersive à 360 degrés.

Cela étant dit, Artemis I est avant tout un lancement sans équipage qui vise à tester l’équipement de la NASA. On imagine que c’est aussi un test pour le matériel d’enregistrement du studio montréalais.

L’objectif pour la NASA est de lancer une fusée Artemis qui sera lancée officiellement en 2025 avec à son bord des astronautes. Leur mission sera de mettre le pied sur la Lune, pour la première fois en 50 ans. On peut présumer que ça aussi ce sera filmé en haute résolution et en 360 degrés. Ce qu’on a hâte de savoir, c’est si l’alunissage sera retransmis en direct.