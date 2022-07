Mises à pied et annulations de projets chez le créateur de Pokémon Go

La firme Niantic, qui a notamment développé le méga-succès Pokémon Go, fait face à une période difficile en ce moment. En effet, non seulement doit-elle annuler des projets, mais elle a aussi procédé à la mise à pied d’environ 8% de ses effectifs.

Ainsi, selon Bloomberg, le PDG de Niantic, John Hanke, a informé ses employés qu’environ 90 salariés ont été congédiés. De plus, quatre jeux ont été annulés, incluant Transformers: Heavy Metal et une aventure qui était en production avec la firme de théâtre immersif Punchdrunk.

Il faut dire que Niantic n’a jamais été capable de reproduire le succès de Pokémon Go. En outre, bien que Harry Potter: Wizards Unite ait connu un bon lancement, l’engouement fut de courte durée au point où le jeu fut désactivé plus tôt cette année. Pikmin Bloom, qui est toujours accessible, a de la difficulté à gagner en popularité et a à peine rapporté plus de cinq millions de dollars depuis son lancement en 2021. Ce peut sembler beaucoup, mais comparativement au milliard de dollars générés par Pokémon Go chaque année, c’est très peu.

Malgré tout, Niantic devrait être capable de remonter la pente ou, à tout le moins, se maintenir. Pokémon Go continue d’être un énorme succès et ses mises à jour régulières permettent d’attirer un nombre conséquent de joueurs au quotidien. La firme compte aussi sur différents projets en développement, dont NBA All-World qui fut annoncé récemment.