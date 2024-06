Asus ExpertBook P5 avec puce Lunar Lake d’Intel

C’est un gros show Computex pour Asus, qui avait une dernière nouveauté à présenter, conjointement avec Intel : le portable ExpertBook P5 sur processeur Core Ultra Lunar Lake d’Intel.

Le processeur Lunar Lake est la nouveauté qu’Intel mettra officiellement en marché l’automne prochain pour profiter de l’engouement envers l’IA générative. Sa combinaison de processeurs (hybrides) d’efficacité et de performance, jumelée à des processeurs graphiques (GPU) et neuronaux (NPU) étonnamment musclés, permettent en théorie d’atteindre une puissance de calcul de 100 TOPS (100 billions d’opérations par seconde), ce qui est plus que suffisant pour utiliser localement des applications de génération d’image, de musique ou même de vidéo.

L’ExpertBook P5 cible davantage le marché entreprise, avec des fonctions d’IA qui renforcent sa sécurité et sa convivialité. Il sera notamment possible d’obtenir le résumé de rencontres vidéo, de trouver des documents à partir du langage naturel et de retracer son historique d’utilisation de l’appareil.

Du côté d’Intel, on espère marquer le coup avec une nouvelle gamme de portables animés par la génération de processeurs Lunar Lake. Par rapport aux puces Meteor Lake de génération précédente (qui ne datent quand même que de décembre dernier…), Lunar Lake est jusqu’à 40% plus performant, à consommation d’énergie équivalente. Ça ne se traduira pas automatiquement par un gain en autonomie de 40%, ou par un gain brut de puissance de 40%, mais tout a été optimisé par Intel pour que l’utilisateur sente qu’il a sous les mains une toute nouvelle génération de ses puces Core Ultra.

L’ExpertBook P5 a droit à un écran de 14 pouces de 2,5K de résolution et est composé de matériaux légers et durables, ce qui garantit une portabilité intéressante.

L’appareil sera mis en marché l’automne prochain, où les détails additionnels, comme son prix, seront publiés.