TEST: The Rogue Prince Of Persia

The Rogue Prince of Persia débarque aujourd’hui sur Steam sous une toute nouvelle forme! En effet, un Prince à la couleur violette qui va revivre la même journée à plusieurs reprises. Le dernier jeu développé par Evil Empire (Dead Cells) et édité par Ubisoft est en effet disponible aujourd’hui en accès anticipé. Une sortie qui a été quelque peu retardée suite à la sortie surprise de Hadès 2 qui a poussé le studio à revoir ses plans. Nous avons ainsi pu tester en exclusivité The Rogue Prince of Persia et vous livrons notre avis.

The Rogue Prince of Persia ou la journée interminable

The Rogue Prince of Persia vous donnera l’occasion d’incarner le Prince, aveuglé par sa détermination et son désir de prouver sa valeur en tant que futur roi. Il possède une bola mystique aux pouvoirs exceptionnels : celle-ci lui donne la capacité unique de remonter le temps lorsqu’il frôle la mort.

Les Huns sont aux frontières de la Perse mais le plan d’attaque du Prince est rejeté par son père le considérant trop inexpérimenté et imprudent. Face au refus de son père, le Prince décide de défendre son peuple seul. Cependant, en arrivant au camp des Huns, il découvre avec horreur leur magie chamanique dévastatrice. Malgré une bataille épique, l’armée du Prince capitule face aux puissants Huns, qui se dirigent pour s’emparer de la capitale.

Le Prince, vaincu par le roi des Huns Nogai, est secouru par son ancien mentor Sukhra, qui l’emmène dans l’oasis cachée à l’extérieur de la ville pour le soigner. Une fois rétabli, le Prince retourne immédiatement à la capitale et se rend vite compte que le roi des Huns perd le contrôle de sa magie.

Le Prince devra tirer des leçons de ses erreurs en écoutant et en faisant enfin confiance à ses proches. Grâce à cette collaboration, il pourra finalement découvrir comment sauver la Perse une fois pour toutes des Huns et de la corruption chamanique incontrôlable.

Si le scénario semble classique et bien sachez qu’ effectivement il l’est. Celui-ci n’apportera pas de gros rebondissements et restera au final assez linéaire.

Un Prince violet !

C’est sans doute la première chose qui nous a tapé à l’œil lors de notre première preview du jeu. Si Prince of Persia the Lost Crown offrait déjà un certain renouveau, celui-ci pousse l’imagination encore plus loin. Si le premier nous offrait un style Metroidvania en 2,5D celui-ci met en avant un personnage en 2D avec un style roguelike. Les différents personnages donnent l’impression d’avoir été dessiné à la main, à l’image d’une bande dessinée. Un contraste plutôt déroutant par rapport à ce peut être un Prince of Persia mais qui apporte tout de même un petit vent de fraîcheur avec ce style unique.

Patience et calme sont les maîtres mots

L’exploration dans cet opus de Prince of Persia est bien évidemment différente des expériences précédentes. Celle-ci se fait par niveaux qui se génèrent les uns après les autres révélant de très beaux environnements en 2D qui vous permettront d’admirer la beauté de ce royaume .

L’aventure commence par une exploration immersive à travers des lieux emblématiques. De l’oasis tranquille aux villages pittoresques des Zagros, en passant par les camps de guerre des Huns et les académies majestueuses des aqueducs, chaque étape révèle un nouveau défi et une nouvelle histoire à découvrir.

Au cours de votre voyage, vous traverserez les remparts extérieurs, où Berude l’implacable défie les intrépides, et les jardins luxuriants où la tranquillité cache peut-être des secrets inattendus. En explorant les recoins des remparts intérieurs, vous affronterez Baatar le Corrompu, prêt à tout pour maintenir son emprise.

Le hub central, l’oasis, offre un répit bienvenu entre les aventures, un endroit où se reposer et se préparer pour les défis à venir. C’est d’ailleurs par le biais de ce hub que vous reprendrez à chaque fois l’aventure lorsque le Prince frôle la mort. Vous devez ainsi en être conscient. À chaque défaite, vous devrez tout reprendre depuis le début. Un élément qui pourrait frustrer un bon grand nombre de joueurs qui ne sont pas habitués à ce mode de jeu.

Cependant, le hub central vous permettra de vous renforcer et donc d’affronter de nouveau l’aventure en étant un peu plus puissant. Vous pourrez ainsi soit acheter de nouveaux équipements soit forger de nouvelles armes. Bien évidemment ceci va vous paraître très répétitif mais c’est un style de jeu auquel il vous faudra vous habituer si vous souhaitez jouer à The Rogue Prince of Persia. Cependant, nous ne pouvons pas vous le cacher, ceci est vraiment très frustrant surtout après de très longues heures de jeu.

À partir de là, le monde s’ouvrira de nouveau à vous, offrant le choix entre deux différentes destinations pour reprendre votre chemin à savoir le Village Zagros ou le Camp de Guerre des Huns.

Des combats intenses notamment contre les Boss

Les combats de The Rogue of Persia sont particulièrement éprouvant et notamment contre les boss. Si ces derniers ne sont qu’au nombre de deux, soyez bien certains, à moins d’un miracle, que vous ne parviendrez pas à les vaincre lors de votre première tentative. Leurs points de vies sont tellement élevés que le Prince sera trop faible pour les vaincre.

Pour permettre au Prince d’évoluer, vous devrez essayer plusieurs combinaisons lors de vos combats. Vous aurez ainsi le choix entre 8 différentes armes principales (dagues, épée, hache, arc…), 6 armes secondaires ainsi que différentes combinaisons par le biais de médaillons. Des médaillons qui vous permettront de disposer de différentes compétences spéciales (empoisonner vos ennemis, augmenter vos points de vie…) tout en vous en équipant de 4 au maximum lors de chaque tentative. En combinant ces médaillons, le Prince pourra ainsi varier son style de combat.

Vous serez ainsi amené à rencontrer plusieurs ennemis lors de votre aventure, le bestiaire étant assez varié. Si les combats en un contre un sont plutôt simples à aborder en effectuant soit, une attaque normale, une attaque puissante ou encore en éjectant un ennemi dans un piège, ceux où les ennemis sont plus nombreux et deviennent parfois compliqués. En effet, la présence de plusieurs ennemis peut devenir rapidement brouillonne, nous empêchant d’anticiper une attaque adverse pour l’esquiver et donc de rapidement se voir ruer de coups.

Le secret pour ce genre de combat réside dans le fait de tout simplement éjecter un ennemi contre un autre afin de les étourdir et enchaîner tranquillement vos attaques. Cependant, certains ennemis disposant d’une armure sont plus compliqués à battre et nécessitent de bien aborder les combats. En clair, il vous faudra y aller doucement mais sûrement.

Des énigmes et de l’exploration en pagaille

Comme tout bon Prince of Persia qui se respecte, celui-ci ne se détache pas des autres en termes d’énigmes et d’explorations.

En effet, nous ne vous l’avons pas encore dit mais ce Prince dispose de la capacité d’escalader les murs. Ainsi il pourra passer d’un point à autre en glissant sur les murs ou monter plus haut en escaladant ces derniers.

Une capacité qui va vous permettre ainsi d’atteindre des points qui vont vous paraître inatteignables, échapper à plusieurs pièges ou encore atteindre des trésors. Les énigmes deviennent de plus en plus compliquées au fil de l’aventure mais vous permettront d’atteindre des trésors mais surtout récupérer soit des médaillons ou une arme pour renforcer votre personnage.

Vous pourrez également profiter de l’exploration pour récupérer plusieurs ressources en passant par de l’or, des potions, des ressources pour augmenter votre jauge de vie ou encore des lueurs d’esprit. Ces dernières vous serviront notamment de monnaie d’échange lors de votre retour à l’oasis afin de forger de nouvelles armes. Celles-ci sont tout de même rares et nécessitent plusieurs tentatives pour disposer d’une quantité suffi sante afin de pouvoir forger les dites armes.

L’exploration vous amènera également à rencontrer plusieurs personnages de Shahin le frère du prince, Feriel la reine, Peroz le roi, Sukhra le sage de la forge, Paachi le rédempteur ou encore Azadeh la cheffe têtue sans oublier au passage les vendeurs et les forgerons.

Enfin, vous serez en mesure d’activer à chaque niveau des “puits de rêves” qui vous permettront d’effectuer des déplacements rapides afin de pouvoir explorer en profondeur le dit niveau.

Une bande sonore qui marque mais…

La bande sonore est un point positif du jeu car elle nous permet de rapidement nous immerger dans l’environnement du jeu. Elle rappelle bien évidemment l’atmosphère perse et chaque niveau dispose d’une musique qui lui est propre. Cependant, en tenant compte du style roguelike du jeu, celles-ci peuvent devenir répétitives surtout lorsque nous sommes arrivés à plusieurs tentatives. En effet, cet air de “déjà vu” va vous poursuivre visuellement mais également sur le plan sonore.

À noter que le jeu ne dispose pas de doublages et que les dialogues sont uniquement textuels. Un petit manque qui aurait pu nous permettre de mieux nous imprégner de l’essence du jeu et surtout de l’atmosphère machiavélique qui entoure le Prince.

Verdict

Au final, The Rogue Prince of Persia apporte un petit vent de fraîcheur en nous permettant de sortir de notre zone de confort avec ce style roguelike. Un peu à l’image de The Lost Crown, le jeu sort des sentiers battus et fera sans aucun doute le bonheur des speedrunners. Certains joueurs ressentiront cependant beaucoup de frustration à l’idée de reprendre l’aventure depuis le début. Le jeu ne correspondra ainsi pas à tous les joueurs.

Escalader les murs apporte également une belle exploration verticale. Une exploration gratifiante et qui vous permettra de mieux comprendre les mécaniques du jeu et aborder au mieux chaque nouvelle tentative. Si la narration reste tout de même linéaire, le gameplay vous poussera sans aucun doute à relancer rapidement le jeu pour arriver enfin au bout. Un jeu dont vous pourriez venir à bout après près de 15 heures de jeu sauf pour les speedrunners.

La note Branchez-Vous: 17/20