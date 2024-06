Dragon Age: The Veilguard dévoile 20 minutes de gameplay !

Après un court teaser qui a préparé le terrain pour une révélation plus étendue du gameplay de Dragon Age: The Veilguard, le studio BioWare a partagé une présentation complète de plus de 20 minutes du jeu, que vous pouvez visionner ci-dessous.

Le développeur a récemment confirmé sur le canal Discord officiel du jeu que Dragon Age: The Veilguard retournera aux racines de la série. Lors de la création des personnages, les joueurs pourront choisir entre six factions différentes. Chacune ayant des “racines profondes” à travers le continent de Thedas, incluant les Antivan Crows, les Shadow Dragons et les Gray Wardens.

En outre, BioWare a également confirmé que, avant de commencer le jeu, les joueurs pourront personnaliser l’Inquisiteur (le héros) de Dragon Age: Inquisition sorti en 2014. Cette personnalisation inclura la prise de “certaines décisions clés qui influenceront le début des événements de The Veilguard”.

Il est à noter que Dragon Age: The Veilguard sera lancé cet automne sur PS5, Xbox Series X/S et PC.