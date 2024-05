Ghost of Tsushima disparait dans plusieurs pays !

Sucker Punch Productions a bouleversé les plans des joueurs de Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT dans certaines régions. En raison d’un problème indépendant de leur volonté, les modes multijoueurs du jeu ne seront plus accessibles sans lier un compte PSN. Certaines régions étant restreintes dans la création de comptes PSN, les joueurs se voient désormais privés de l’accès au jeu car cette mesure concerne même les joueurs souhaitant simplement profiter du mode solo.

Cette décision a ainsi entraîné le retrait du produit de plusieurs magasins numériques dans ces régions. De plus, tous les clients ayant préacheté Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT dans ces pays et ne pouvant pas créer de compte PSN se verront rembourser intégralement. Ce processus de remboursement devrait prendre entre 5 et 7 jours.

Cette annonce souligne les défis auxquels les joueurs des régions restreintes en matière de PSN peuvent être confrontés, en particulier en ce qui concerne l’accès à des fonctionnalités multi-joueurs. Elle met également en lumière la complexité croissante de la distribution numérique de jeux vidéo à l’échelle mondiale.

Après la polémique Helldivers 2, c’est désormais à Ghost of Tsushima d’avoir droit à la sienne.