God of War Ragnarok bientôt sur PC ?

Playstation semble vouloir mettre un bon coup d’accélérateur concernant sa stratégie sur le portage de leurs exclusivités sur PC avec plusieurs exemples en date tels que Ghost of Tsushima Director’s Cut ou encore Horizon Forbidden West.

Une stratégie qui, pour le moment, se révèle très prometteuse et le dernier jeu qui pourrait en bénéficier devrait ravir plusieurs joueurs. Il s’agirait tout simplement de God of War Ragnarok. La nouvelle nous vient d’un leaker assez connu à savoir billbil-kun et dont les informations se sont révélées, au jour d’aujourd’hui, assez fiables.

Selon ce dernier, le jeu serait l’un des prochains jeux exclusifs de Playstation qui devrait débarquer sur PC. La date de sortie n’a pas été révélée par ce dernier mais il avance qu’une annonce serait imminente de la part de Playstation et ce, dès ce mois de mai.

D’ailleurs, les dernières rumeurs parlent de la tenue imminente d’un Playstation showcase et certaines sources vont même encore plus loin en affirmant que celui-ci pourrait avoir lieu au courant de ce mois. Pour l’heure aucune confirmation officielle de la part de Sony concernant un quelconque Playstation Showcase.

Si la nouvelle concernant God of War Ragnarok se confirme, celle-ci devrait ravir les fans de l’un des jeux exclusifs les plus populaires de Playstation ayant au passage récolté plusieurs prix lors du Game Awards en 2022. Nous restons bien évidemment pour l’heure au stade des rumeurs mais comme souvent dans le monde du jeu vidéo, il n’y a pas de fumée sans feu.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨



God of War Ragnarok is one of the next PlayStation exclusive titles to be ported on PC



Announcement date is imminent. Check all details we know in our latest Dealabs Magazine reports#GodOfWarRagnarok #PC https://t.co/DDNBoEMk6I