La sortie de The Rogue Prince of Persia repoussée

Alors que la sortie de The Rogue Prince of Persia était prévue pour le 14 mai, le studio bordelais Evil Empire vient de publier un communiqué qui pourrait en décevoir certains mais qui ne manque pas de sincérité et d’humour.

En effet, le studio vient d’annoncer le report de la sortie de The Prince of Persia, le jeu développé par le studio bordelais mais édité par Ubisoft. Un jeu que nous avons pu tester pendant près de 30 minutes sur Branchez-vous lors des dernières semaines et qui nous avait fait bonne impression. Un jeu en 2D avec bien évidemment un gameplay bien atypique rappelant l’autre jeu du studio à savoir Dead Cells et donc le style “roguelike”.

Le studio a tout d’abord justifié, avec humour, ce report par la sortie de Hades 2 auquel plusieurs personnes du studio souhaitaient jouer, laissant donc le temps à ces derniers de prendre du bon temps avant le lancement de leur jeu.

Les développeurs ont bien évidemment donné des explications plus claires par la suite, affirmant vouloir peaufiner leur jeu et réparer les quelques bugs toujours présents, indiquant au passage qu’un patch Day One assez massif serait disponible à la sortie officielle du jeu.

Concernant la date de sortie, le studio a indiqué que la sortie du jeu était toujours prévue pour ce mois de mai en accès anticipé sur Steam mais que le jour exact sera communiqué ultérieurement. Ce dernier a conclu, comme le veut la tradition, par des excuses aux joueurs pour ce contretemps en précisant que l’attente devrait en valoir la chandelle.