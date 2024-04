Les annonces Game Pass de Call of Duty prévues pour juin

Selon les dernières rumeurs rapportées par Tom Henderson, un journaliste bien connu de l’industrie du jeu vidéo, les fans de la franchise Call of Duty peuvent s’attendre à d’importantes annonces lors de l’événement Xbox Showcase prévu pour le 9 juin. Cette annonce confirmerait les spéculations antérieures de Tom Warren de The Verge, qui avait déjà évoqué la présence probable de Call of Duty – Black Ops : Gulf War lors de cet événement. Il est également suggéré que d’autres titres majeurs, tels que Gears of War et peut-être même State of Decay 3, pourraient être présentés lors de cette conférence.

De plus, Henderson a révélé que les fans pourraient obtenir un premier aperçu du prochain jeu de Treyarch deux jours avant le Xbox Showcase, lors de la conférence du Summer Game Fest organisée par Geoff Keighley. Cette nouvelle a suscité beaucoup d’excitation parmi les joueurs, qui attendent avec impatience de découvrir ce que le prochain opus de la série Black Ops leur réserve.

Mais ce n’est pas tout. Selon Henderson, l’événement Xbox Showcase pourrait également marquer l’arrivée des anciens titres de la franchise Call of Duty dans le Xbox Game Pass. Cependant, il est peu probable que tous les jeux soient disponibles en même temps, ce qui laisse penser à un déploiement progressif des titres au fil du temps.

Une question reste cependant en suspens : le très attendu Call of Duty – Black Ops : Gulf War sera-t-il disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass ? Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, cela ne serait pas surprenant étant donné la tendance actuelle à offrir des jeux AAA dans le service dès leur lancement.