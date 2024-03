CD Projekt Red a annoncé le déploiement du patch 2.12 de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, comprenant une multitude de corrections de bugs.

Dans un article sur son site web, CD Projekt a déclaré que le patch “se concentre sur les principaux problèmes rencontrés par les joueurs après le patch 2.11, tels que les paramètres de touches”. Les changements affectent non seulement le PC, mais aussi la Xbox, qui bénéficie d’une mise à jour spécifique pour éviter que Cyberpunk 2077 ne reste bloqué dans un chargement infini.

Plusieurs changements sont également prévus sur toutes les plateformes. CD Projekt Red a corrigé un problème empêchant l’accès aux menus, mis à jour la description du piratage rapide Sonic Shock pour la rendre plus précise, et bien plus encore. Les notes de patch complètes sont disponibles ci-dessous.

Le patch 2.11 susmentionné a corrigé de nombreux bugs et problèmes d’équilibrage dans le jeu de rôle en monde ouvert. Les finitions au corps-à-corps, les courses se transformant en accroupissements et les mises à niveau incorrectes des objets ont été corrigées, entre autres problèmes. CD Projekt Red a également ajusté la fréquence des courses-poursuites en voiture, corrigé le problème des missions terminées restant incomplètes sur la carte, et résolu un bug où les joueurs ne pouvaient pas dormir pendant la quête “Je veux vraiment rester chez toi”.

Cela fait suite à la mise à jour 2.0, qui a complètement revu Cyberpunk 2077 avec des fonctionnalités telles qu’un nouveau système de compétences et une IA améliorée. Elle a également mis fin à une théorie des fans d’Elon Musk, fait référence au regretté légendaire pilote Ken Block, et ajouté des éléments bizarres au plus grand mystère du jeu. La mise à jour 2.1 a ensuite ajouté un système de métro complet, des rendez-vous avec des partenaires romantiques, de nouveaux véhicules, et bien plus encore.

Notes complètes du patch 2.12 de Cyberpunk 2077 spécifique au PC

Il sera désormais possible de réassigner correctement la touche de la radioport et de larguer des corps à une autre touche sur les claviers AZERTY. La réassignation des objectifs de quête sera désormais assignée à la touche T sur tous les claviers.

Correction d’un problème où essayer de lier la touche T à des actions en exploration & combat entraînait une erreur “Liaison échouée”.

Avec Intel, nous avons corrigé le problème de saccades qui se produisait lorsque l’option “Prioriser les cœurs P” était activée.

Avec Razer, nous avons corrigé un crash qui se produisait lors de l’utilisation de périphériques activés Razer Chroma.

Correction d’un problème où les cheveux des PNJ pouvaient apparaître extrêmement lumineux à l’intérieur des véhicules lorsque le Ray Tracing était activé.

Correction d’un crash qui se produisait sur Steam Deck lors de l’utilisation du Ray Tracing.

Spécifique à la Xbox

Correction d’un problème où le jeu pouvait entrer dans un état de chargement infini, se bloquer ou planter sur Xbox lors de l’utilisation de certaines sauvegardes.

Toutes les plateformes