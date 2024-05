Rise of the Ronin : un lancement réussi selon Koei Tecmo

Koei Tecmo a révélé Rise of the Ronin, a réalisé un démarrage plus fort que NiOh, les deux premiers opus de cette dernière étant à l’époque exclusivement disponibles sur PlayStation avant de sortir également sur PC. Bien que les chiffres exacts n’aient pas été dévoilés, cette nouvelle est indéniablement encourageante pour la Team Ninja.

Ce succès initial ouvre la voie à des opportunités de croissance pour la franchise. Koei Tecmo a évoqué des objectifs à moyen et long terme, suggérant probablement l’arrivée prochaine de contenus téléchargeables scénarisés, une pratique courante dans l’industrie du jeu vidéo pour prolonger la durée de vie d’un titre et maintenir l’intérêt des joueurs.

En outre, il est fort probable que Rise of the Ronin bénéficiera également d’une sortie sur PC, suivant ainsi la stratégie adoptée pour NiOh. Cette annonce confirme la confiance de Koei Tecmo dans le potentiel de sa nouvelle franchise et souligne l’engagement continu de la société à offrir des expériences de jeu de qualité aux joueurs du monde entier.