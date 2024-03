S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy: Les précommandes ouvertes

Les précommandes pour une trilogie de S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone ont été lancées au Japon, suggérant une annonce lors de l’événement Xbox Partner Preview d’aujourd’hui.

Gematsu a rapporté que les précommandes pour la collection sur PlayStation 4 ont débuté chez les détaillants japonais aux côtés d’une date de sortie le 27 juin. Elle comprend S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky et S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, et marque les débuts de la série sur consoles.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, développé par GSC Game World et édité par feu THQ, est sorti uniquement sur PC en mars 2007.

S.T.A.L.K.E.R. a été bien reçu pour sa zone d’exclusion post-apocalyptique de Tchernobyl en réalité alternative, ainsi que pour son scénario non linéaire. Le préquel Clear Sky a suivi en 2008, et la suite Call of Pripyat est sortie en 2010.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl devrait sortir en septembre sur Xbox Series X et S et PC, et pourrait également être présenté lors de l’événement Xbox Partner Preview, qui commence aujourd’hui, 6 mars à 13h, heure de l’Est.