Star Wars Outlaws dévoile son gameplay

L’Ubisoft Forward nous a permis d’y voir un peu plus clair concernant le gameplay de Star Wars Outlaws.

Un jeu qui nous a permis tout d’abord de découvrir une variété de gameplay avec notamment les combats dans l’espace avec le vaisseau, l’utilisation d’une moto ou encore l’exploration à la marche. Une exploration qui nous a permis ainsi de découvrir des environnements différents mais surtout très beaux. Les combats en vaisseau seront également l’occasion d’augmenter la réputation de Key Vess en remportant ses combats. Ces derniers sont d’ailleurs très spectaculaires !

Les développeurs ont aussi mis en avant les différents costumes que peut porter l’héroïne dépendamment notamment de l’environnement où vous serez.

C’était également l’occasion de découvrir une mission d’infiltration avec Kay Vess et son acolyte Nix. Ce dernier sera d’ailleurs un atout pour ces missions afin de détourner l’attention des ennemis et pouvoir ainsi les maîtriser dans le plus grand calme.

Les combats étaient cependant un petit point noir de cette présentation semblant manquer d’impact et de nervosité Il n’en demeure pas moins que ceci n’était actuellement qu’une petite partie d’un jeu toujours en dévellopement. De plus, les graphismes semblent souffrir pour le moment de cette diffusion tant ils semblent pour le moment inégaux. Il faudra attendre d’avoir ainsi le jeu en main afin de pouvoir se faire une idée claire concernant ce point.

Enfin, la bande sonore, semble parfaitement coller à l’atmosphère de l’environnement de Star Wars. Celle-ci a d’ailleurs été mise en avant via un orchestre au début de l’événement.

Pour rappel, le jeu sera disponible le 30 août sur Playstation 5, Xbox Series et PC.