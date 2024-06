The Rogue Prince du Persia s’offre du nouveau contenu

Nous avons récemment testé le jeu The Rogue Prince of Persia sur Branchez-vous, et nous avons grandement apprécié le contenu du jeu, bien qu’il plaira à une certaine partie des joueurs. Ce jeu de plateforme 2D roguelite à rythme rapide recevra prochainement sa première mise à jour en accès anticipé. Celle-ci a été présentée lors de la conférence Ubisoft Forward.

La mise à jour “The Temple of Fire” introduira un nouveau biome vibrant et dangereux où les joueurs devront mobiliser toutes leurs compétences pour surmonter de nouveaux ennemis, pièges et défis de traversée. Le studio Evil Empire a souhaité également relever l’expérience avec deux nouveaux ennemis, le Guerrier Blindé et le Duelliste, ainsi qu’une nouvelle arme, les Encensoirs Enflammés.

Cette mise à jour introduit également l’Arbre de Compétence de Progression Méta, qui permettra aux joueurs d’utiliser des Éclats d’Esprit pour débloquer des améliorations persistantes. Le Temple du Feu est la première grande addition de contenu parmi plusieurs mises à jour prévues jusqu’au lancement de la version 1.0 du jeu, basée sur les retours de la communauté recueillis tout au long de la phase d’accès anticipé.

The Rogue Prince of Persia a donc beaucoup à offrir avant d’arriver à la version finale du jeu.