The Witcher 3: Le REDKit pour les mods est annoncé mai

CD Projekt RED a annoncé que la phase de playtest de REDKit pour The Witcher 3 s’est déroulée avec succès le mois dernier. Ils prévoient de déployer officiellement leur outil de modding le 21 mai pour tous les possesseurs du jeu sur PC, qu’ils l’aient acheté sur Steam, GOG ou l’Epic Games Store.

Cette nouvelle version du REDKit est spécialement dédiée à The Witcher 3 et permettra à la communauté de prolonger encore plus l’expérience du jeu en créant des améliorations ou du contenu supplémentaire, comme de nouvelles zones, personnages, équipements ou quêtes.

Il est important de noter cependant qu’à moins d’une surprise de dernière minute, il n’est pas prévu que ces mods soient compatibles avec les consoles. Cela signifie que seuls les joueurs sur PC pourront profiter de ces nouvelles possibilités de personnalisation.

Cette annonce est une excellente nouvelle pour les fans du jeu, qui pourront bientôt profiter d’une expérience de jeu encore plus riche et diversifiée grâce aux créations de la communauté.