Un jeu basé sur le Quidditch dévoilé

Un nouveau jeu issu de l’univers de Harry Potter a été dévoilé ce soir lors du Summer Game Fest.

Un jeu qui sera basé sur le “sport” phare de l’univers à savoir le Quidditch.

En effet, l’événement nous a permis de découvrir un jeu du nom de Quidditch Champions. L’occasion de jouer au sport favori des sorciers qui était notamment absent dans Hogwarts Legacy.

Développé par Unbroken Studios et édité par Warner Bros. Games, Quidditch Champions sera disponible le 3 septembre sur Playstation, Xbox, PC ainsi que sur la Nintendo Switch. Le jeu sera également disponible Day One sur le service Playstation Plus.