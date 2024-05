Xbox annonce le lancement de sa boutique de jeux mobiles

Xbox a dévoilé ce soir son projet de lancement d’une boutique de jeux mobiles en juillet prochain. Sarah Bond, présidente de Xbox, a partagé cette nouvelle lors d’une interview avec Bloomberg. Cette boutique sera lancée avec une sélection de jeux du catalogue interne de Xbox, offrant aux joueurs une expérience de jeu mobile axée sur la qualité et la diversité.

L’objectif de cette initiative est de proposer une expérience de jeu mobile immersive et adaptée aux besoins des joueurs, tout en étant accessible sur différentes plateformes. Cette boutique offrira une variété de jeux, y compris des titres exclusifs de Xbox Game Studios.

Parmi les jeux qui seront disponibles, on peut s’attendre à retrouver des titres populaires tels que “Candy Crush” et “Minecraft”, qui sont des incontournables du jeu mobile. Ces jeux seront optimisés pour offrir une expérience fluide et immersive sur les appareils mobiles, permettant aux joueurs de profiter pleinement de leur gameplay où qu’ils soient.

Cette annonce marque une étape importante pour Xbox dans le domaine du jeu mobile, offrant aux joueurs une nouvelle façon de découvrir et de jouer à leurs jeux préférés.