Asus Zenbook A14 : bel équilibre d’élégance et d’IA

Dans le paysage concurrentiel des ultrabooks, Asus a solidement établi sa gamme Zenbook comme une référence en matière de design, de portabilité et d’innovation technologique.

Le dernier-né, l’Asus Zenbook A14 (UX3405) arrive sur le marché canadien avec la promesse d’allier l’élégance reconnue de la série à la puissance des nouvelles puces intégrant des capacités d’intelligence artificielle. Mais au-delà de la fiche technique alléchante, il prolonge l’utilisation par Asus d’une finition en «céraluminium», à mi-chemin entre la texture de la céramique et les caractéristiques métallisées de l’aluminium. C’est chic et ça fait jaser.

Le Zenbook A14 séduit donc par son châssis remarquablement fin et léger, façonné dans un alliage métallique qui respire la qualité. Léger, c’est un compagnon de route idéal pour les étudiants, les professionnels nomades ou les créatifs qui ne veulent pas sacrifier la performance sur l’autel de la portabilité.

L’élément le plus frappant demeure l’écran. Asus mise sur la technologie OLED pour ses Zenbook, et le A14 ne fait pas exception. Attendez-vous à des noirs abyssaux, des couleurs éclatantes et un contraste saisissant qui magnifient aussi bien le travail que le divertissement. Avec un taux de rafraîchissement élevé (120 Hz), la fluidité visuelle est très appréciable.

Au cœur de la machine, on retrouve un choix de processeur Intel Core Ultra 5 ou Core Ultra 7, à l’instar de plusieurs concurrents positionnés sur le créneau des PC IA par ailleurs certifiés Intel Evo. Ces puces se distinguent par leur architecture tripartite incluant un CPU, une partie graphique intégrée Intel Arc améliorée, et surtout, la fameuse NPU dédiée à l’accélération des tâches d’IA.

Cette configuration est épaulée par une mémoire vive rapide et un stockage SSD de bonne taille. La réactivité est sans faille pour la plupart des usages, de la bureautique avancée à la retouche photo légère, en passant par la création de contenu modérée. Notez que sa batterie lui fournit jusqu’à 18 heures d’autonomie par charge, ce qui est tout à fait acceptable (et conforme, encore une fois, avec la gamme Intel Evo).

PC prêt pour l’IA, ce Zenbook est capable de gérer efficacement certaines fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Les bénéfices immédiats se concentrent largement autour des applications incluses dans Windows 11 par Microsoft, y compris sa suite Copilot. Cela comprend des améliorations pour la visioconférence via Windows Studio Effects, dont le floutage d’arrière-plan, le suivi du sujet, la correction du regard.

Le potentiel réel du NPU réside dans son adoption future par des logiciels tiers, notamment dans les domaines créatifs ou analytiques, où elle pourrait accélérer significativement certains processus sans solliciter outre mesure le CPU ou le GPU, et surtout, sans connexion à Internet obligatoire.

L’expérience utilisateur globale est généralement soignée sur un Zenbook. Le clavier ErgoSense offre une frappe confortable malgré la finesse du châssis, et le large pavé tactile se montre précis. On retrouve des ports USB-C compatibles Thunderbolt 4, qui servent aussi à la recharge, et des ports USB-A et HDMI complètent la connectique. Sous forte charge prolongée, la gestion thermique dans un châssis aussi compact peut parfois entraîner une chauffe perceptible et une activation plus fréquente des ventilateurs.

Tout ça mis ensemble, le Zenbook A14 est un ultrabook extrêmement séduisant pour le consommateur canadien à la recherche d’un équilibre entre style, portabilité et performance. Son écran OLED est un atout majeur. Son processeur Intel Core Ultra avec NPU le place dans la catégorie des PC IA prêts pour les futures applications d’IA, même si les avantages concrets de cette mécanique restent subtils pour la majorité des utilisateurs.

C’est donc un excellent choix pour ceux qui privilégient la qualité de fabrication, l’écran et la mobilité, avec le NPU comme une cerise sur le gâteau.