Le Galaxy S8 sera vendu à partir de 1 035$ au Canada

Il est plus puissant, plus grand, plus joli, mais plus cher. Eh oui…

LIRE ÉGALEMENT : Combien coûtera le Galaxy S8 chez Bell, Rogers, Telus, Vidéotron, Fido, Koodo et Virgin

Samsung Canada nous a confirmé par courriel que le Galaxy S8 allait être affiché à 1 035$ au Canada, tandis que le modèle Galaxy S8+ coûtera 1 115$. Bien entendu, il s’agit ici des prix pour les versions déverrouillées, sans contrat. Bell, Rogers, Telus et Vidéotron devraient bientôt dévoiler leur échelle de prix pour ces appareils dans le cadre d’une entente de deux ans.

En ce qui concerne le système sur puce, le blogue MobileSyrup a eu la chance d’essayer le modèle destiné au marché canadien, et contrairement au Galaxy Note 7 qui était pourvu de l’Exynos, les Galaxy S8 et S8+ au pays seront propulsés par le Snapdragon 835 de Qualcomm. Ces modèles seront donc les mêmes que ceux destinés au marché américain.

Pour en apprendre plus sur les nouveautés de ces téléphones dévoilés ce matin, nous vous invitons à lire notre article sur le sujet. Rappelons que les Galaxy S8 et S8+ pourront être précommandés dès demain, et que leur lancement est prévu pour le 21 avril prochain.