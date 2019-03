MWC 2019: Nubia dévoile Alpha, sa montre connectée à écran flexible

La folie des appareils pliables est bel et bien entamée!

L’écran pliable vient de débarquer sur les smartphones. Même s’il s’agit d’une innovation dont beaucoup se demandent encore l’intérêt réel, la tendance semble avoir conquis la plupart des constructeurs mobiles, lesquels se lancent à tour de rôle dans la conception de leur modèle respectif. L’édition 2019 du Mobile World Congress a été l’occasion pour certains fabricants (un peu en avance) de dévoiler leur premier produit. Samsung en a par exemple profité pour présenter son Galaxy Fold et Huawei son Mate X, mais apparemment, ce ne sont pas les seuls appareils pliables annoncés lors de l’événement. À notre grande surprise, Nubia en a aussi dévoilé un sauf que cette fois-ci, il s’agit d’une montre connectée.

Nubia Alpha: la première smartwatch à écran pliable

La Nubia Alpha est assez unique en son genre. Elle ne ressemble pas du tout à une montre connectée classique et cela se voit à l’apparence. Le gadget se veut un peu plus moderne et propose un écran OLED de 4 pouces au format allongé et capable de se plier. La technologie utilisée par la marque est pour le moment inconnu, mais le bracelet de sa montre se compose de maillons en acier inoxydable, ce qui le rend à la fois souple et résistant.

Côté fiche technique, la Nubia Alpha se montre assez bien équipée. Son écran OLED de 4 pouces bénéficie de la fonction always on et affiche avec une résolution de 960 x 192 pixels. Sous le capot se cache le processeur Snapdragon Wear 2100 de Qualcomm, accompagné d’une configuration RAM/ROM de 1Go/8Go. Une batterie de 500 mAh se charge en outre d’alimenter le tout. Avec un écran de cette taille, on pensait que le fabricant proposerait une batterie plus puissante, mais celle-ci ferait l’affaire et elle assurerait une autonomie de 2 jours. Pour le reste, la smartwatch a droit à une caméra de 5 Mpx, un GPS intégré, une carte eSIM, etc.

Enfin, la Nubia Alpha sera commercialisée en Chine au mois d’avril prochain et devrait être disponible en Europe quelque temps après. Le prix annoncé est de 449 euros pour la version Bluetooth et à partir de 549 euros pour la 4G.

On adore les montres connectées – on est d’ailleurs très excité par la Watch GT de Huawei et la future Pixel Watch de Google! -, mais on a bien hâte de mettre la main sur cette montre pliable signée Nubia afin de nous faire une meilleure idée du produit!