Comment payer son accès Netflix (vraiment) moins cher

Netflix pas cher, ça vous tente ? Si la plateforme américaine de SVOD a fait son entrée dans de nombreux foyers, ce n’est pas un hasard. Un catalogue fourni et régulièrement mis à jour, des productions exclusives et des séries originales (Orange is the new black, Better Call Saul, Umbrella Academy, etc) : autant de raisons qui ont fait le succès de Netflix.

Payer moins cher son accès Netflix

Si Netflix propose à tous ses utilisateurs 1 mois d’abonnement gratuit, il existe aussi une solution, 100% légale, qui permet de réduire la facture d’au moins 50%, pendant toute la durée de votre souscription. Vous aurez ainsi accès à tout votre catalogue régional. Cela signifie qu’en fonction de votre lieu de connexion, vous aurez accès aux films et aux séries disponibles dans le catalogue local, sans aucune restriction, et avec les langues et sous-titres habituels. Si vous vous connectez avec un compte français depuis Montréal, c’est bien le Netflix Canada qui va s’afficher. A l’inverse, un client québécois en visite à Paris aura accès au catalogue Netflix France.

C’est une astuce légale, qui repose sur les différences de prix d’un abonnement en fonction des pays : un accès Netflix est moins élevé en Turquie (ou en Argentine), qu’aux US par exemple. Les canadiens et français paient plus que les mexicains, qui paient plus que les argentins.

Ainsi, un abonnement standard (avec 2 écrans disponibles et Full HD) revient en Turquie à 27,99 TL, ce qui correspond environ à 6.85$ CAD ou 4,50€. Soit au moins deux fois moins cher !

Quels sont les pays où l’abonnement Netflix est le moins élevé ? Dans l’ordre (du tarif le moins élevé au plus cher) : Turquie, Argentine, Brésil, Mexique, Colombie, Chili et Inde.

Utiliser un VPN pour réduire la facture

Il faut choisir un VPN qui propose des IP turques ou argentines. Nous avons fait le test avec Vyprvpn et Avast HMA! (capture ci-dessous), qui ont donné de bons résultats. Attention ! Parmi les VPN premium, NordVPN semble avoir été blacklisté par Netflix, et ce n’est plus possible de l’utiliser pour se créer un compte, pas plus que pour regarder les catalogues étrangers. Il se peut que la situation évolue, en fonction des IP ajoutées par les fournisseurs de VPN. Vous pouvez consulter notre guide des VPN pour vous aider dans votre sélection.

Quelles sont les étapes pour se créer un compte Netflix étranger ?

Première étape, connectez-vous au VPN (voir paragraphe ci-dessus), et sélectionnez le pays souhaité (Turquie, dans notre cas).

(voir paragraphe ci-dessus), et (Turquie, dans notre cas). Ensuite, allez sur Netflix , et créez un compte en enregistrant un moyen de paiement (carte, Paypal).

, et créez un compte en enregistrant un moyen de paiement (carte, Paypal). Déconnectez-vous du VPN

du VPN Connectez-vous de façon classique (et sans VPN) à Netflix

(et sans VPN) à Netflix Good job ! Vous bénéficiez du catalogue habituel de films et séries, pour un tarif nettement moins élevé.

Bon à savoir : frais bancaires

Vous serez prélevé dans la devise du pays sélectionné (exemple : livres turques), il se peut que votre établissement bancaire retienne des frais (jusque 3% environ). Certaines banques en ligne, comme Revolut, n’en prélèvent pas. Dans tous les cas, même avec ces dépenses, vous ferez encore de sérieuses économies par rapport à un abonnement classique.

Que faire si Netflix me demande un numéro de téléphone étranger ?

Si Netflix vous réclame un numéro de téléphone dans le pays où vous avez localisé votre abonnement (Turquie ou Argentine), pas panique ! Il faut suivre les étapes suivantes :

Inscrivez-vous sur votre Netflix régional (sans VPN)

Résiliez à la fin de la période d’essai, en prenant soin de conserver vos identifiants

A la date anniversaire de votre résiliation, allez consulter vos détails de facturation

Le bouton « réactiver l’abonnement » ne doit pas apparaître (si c’est le cas, patientez quelques jours)

Déconnectez-vous de Netflix

Lancez votre VPN (localisé en Turquie)

Connectez-vous à Netflix, et cliquez sur le bouton pour profiter du mois gratuit (un message d’erreur va apparaître). Entrez vos identifiants précédents

Validez votre formule (basic, standard ou premium) et le paiement

A vous les longues soirées à binge-watcher toutes les nouveautés Netflix !