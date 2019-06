Smartphone du futur : Samsung imagine un écran déroulable

Samsung n’en est pas à sa première innovation. Après l’annonce de l’arrivée des écrans sans bords, le géant coréen continue d’imaginer le futur du smartphone. Le 28 novembre 2018, celui-ci a déposé le brevet d’un « dispositif électronique comprenant un écran flexible avec une zone d’affichage extensible », selon l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Intellectuelle). En clair, un écran déroulable.

Ce n’est pas seulement l’annonce du dépôt de brevet que le site d’information Let’s Go Digital a découvert. En effet, il a également pu mettre les mains sur les croquis décrivant ce futur smartphone équipé d’un écran flexible capable de s’étirer de toute sa hauteur. Cette construction ne vous est pas nouvelle ? C’est normal car elle rappelle grandement les téléphones à slider, très appréciés dans les débuts des années 2000.

Samsung veut du compact, sans sacrifier l’écran

Avec cette nouvelle trouvaille, Samsung compte mettre en place un smartphone compact et facile à prendre en main, sans pour autant sacrifier la taille de l’écran. Vous l’aurez certainement remarqué : depuis quelques années, les fabricants se ruent tous vers des smartphones avec un plus grand volume.

D’ailleurs, on ne retrouve plus de smartphone de moins de 5 pouces sur le marché. La plupart des modèles récents et à succès ont des dalles qui se rapprochent des 7 pouces. Ce qui est pratique vis-à-vis de l’affichage mais certainement pas de la prise en main. Cette solution permettra de proposer des téléphones plus petits mais avec un écran avantageux.

Il suffit donc d’étirer l’écran pour obtenir jusqu’à 60 % de surface d’affichage en plus. Une alternative de taille pour tous les utilisateurs qui ont l’habitude de regarder des vidéos, des films, lire des longs textes, jouer à des jeux mobiles, etc.

Dernière mise à jour le 2019-06-17 at 11:29 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires