Risque d’explosion : certains Macbook Pro de 15 pouces interdits de vol

Nous en parlions il y a quelques semaines : Apple a pris la décision de rappeler plusieurs MacBook Pro de 15 pouces (datant d’entre 2015 et 2017) à cause d’un éventuel problème au niveau de la batterie. Grâce à ce programme, tous les utilisateurs dont l’appareil correspondait aux conditions de retour pouvaient bénéficier d’un changement de l’accumulateur en passant par un Apple Store ou un centre certifié par la marque à la pomme.

Malgré cette décision prise par la firme, certains modèles de MacBook Pro seront désormais interdits à bord des avions.

Une décision de la Federal Aviation Administration

« La prudence est mère de sûreté », et ce n’est pas la Federal Aviation Administration qui dira le contraire. Pour éviter les risques et les accidents, cet organisme a décidé que n’importe quel appareil avec une batterie au lithium rappelée par Apple ne pourrait plus être accepté au bord des avions des compagnies aériennes.

Dans son communiqué, la FAA informe les utilisateurs et précise qu’il s’agit d’une procédure de routine : « La FAA est consciente des batteries rappelées qui sont utilisées dans certains ordinateurs portables Apple MacBook Pro. Au début du mois de juillet, nous avons alerté les compagnies aériennes du rappel et nous avons informé le public. Nous avons publié des instructions pour continuer de suivre les instructions concernant les rappels décrits dans la FAA Safety Alert for Operators 16011 de 2016 ».

Pour rappel, les Samsung Galaxy Note 7 avaient déjà reçu ce genre de restrictions il y a quelques années.

Comment reconnaître les Macbook Pro 15 concernés ?

Si ces mesures ont été prises pour assurer la sécurité des passagers, force est de constater qu’elles ne sont pas applicables facilement. Et pour cause, il serait difficile pour les régulateurs de reconnaitre les ordinateurs MacBook Pro de 15 pouces concernés par le rappel d’Apple.

Pour le moment, l’on ne sait pas encore comment se fera l’organisation au sein des aéroports américains. Apparemment, des annonces orales seront faites au préalable. Il se peut, également, que les responsables de la sécurité demandent les numéros de série pour reconnaitre facilement les ordinateurs à bannir.

Dernière mise à jour le 2019-08-16 at 03:49 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires