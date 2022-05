Malgré un ralentissement, la Nintendo Switch domine toujours !

La Nintendo Switch continue d’écraser la compétition si on se fie aux plus récents résultats financiers de Nintendo. En effet, la firme japonaise a levé le voile sur l’ensemble de ses performances financières pour sa dernière année fiscale et tout va toujours bien pour la mère de la Nintendo Switch.

Ainsi, entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, Nintendo a vu son chiffre d’affaires atteindre 12,29 millions d’euros (-4%) et son bénéfice opérationnel passer la barre des 4,29 millions d’euros (-7%). Son bénéfice net s’est quant à lui chiffré à 3,46 millions d’euros (-1%). Les consoles et accessoires ont représenté la majorité des revenus de Nintendo (46,8%), suivis des jeux (39,32%) et des royautés versés par les compagnies tierces (10,58%). Quant aux jeux à proprement dit, les titres vendus en format physique demeurent les plus populaires (57,48%), les jeux dématérialisés étant plutôt loin derrière (23,89%).

Ceci dit, malgré un léger recul dans ses performances financières, la Nintendo Switch continue de s’écouler en très grands lots sur les différents marchés. En effet, au cours de la dernière année fiscale, il s’est vendu 23,06 millions de Nintendo Switch, atteignant la cible de ventes de la firme. Depuis son lancement, pas moins de 107,65 millions d’unités de cette console ont trouvé preneurs. Pour la prochaine année fiscale, citant notamment la pénurie de puces électronique qui ne risque pas de se résorber avant 2024 selon certains analystes, Nintendo prévoit écouler 21 millions de consoles.

Au niveau des ventes de jeux, Pokémon Legends: Arceus s’est notamment démarqué comme nouvelle entrée en franchissant le cap des 12,64 millions de jeux vendus. Il s’agit du quatrième meilleur démarrage de la franchise Pokémon et une excellente performance pour un titre qui fut lancé à la fin du mois de janvier dernier. Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl deviennent quant à eux les remakes de jeux Pokémon les plus vendus de tous les temps avec 13,97 millions d’unités écoulées.

D’autre part, Kirby and the Forgotten Land a connu le meilleur départ de toute l’histoire de la franchise Kirby, dépassant notamment Kirby Super Star Ultra avec ses 2,65 millions de copies vendues. Encore une fois, il s’agit d’une excellente performance compte tenu que le tout dernier Kirby fut lancé quelques jours à peine avant la fin de la dernière année fiscale de Nintendo.

Du reste, certains produits de Nintendo battront vraisemblablement des records au Japon très prochainement. En outre, la Nintendo Switch n’est qu’à 30 000 exemplaires de surpasser les ventes de la Nintendo 3DS et de devenir la troisième console de Nintendo la plus vendue au pays du soleil levant. Animal Crossing: New Horizons n’est quant à lui qu’à 40 000 copies de devenir le jeu le plus vendu de l’histoire du Japon et de dépasser Pokémon Red/Blue/Green. Ce sera à surveiller au cours des prochains mois !