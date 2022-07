Nintendo entamera une tournée estivale à travers le Canada !

Question d’égayer les chaudes journées de l’été 2022, Nintendo entamera une tournée canadienne qui s’arrêtera dans plusieurs villes du pays, incluant deux du Québec ! Ainsi, vous pourrez profiter de l’événement auquel vous assisterez tout en jouant à différents jeux disponibles depuis peu sur la Nintendo Switch.

En plus de différentes villes en Colombie-Britannique ainsi qu’en Ontario, la tournée Nintendo s’arrêtera à Sherbrooke du 19 au 24 juillet prochains afin de participer à l’événement du Lac des Nations. Puis, elle reprendra la route et s’arrêtera à Saint-Hyacinthe du 4 au 6 août dans le cadre de l’Expo Agricole de Saint-Hyacinthe. Nintendo note que les places à ces événements peuvent être limitées et vous recommande de vous inscrire afin d’obtenir une passe affectueusement surnommée Warp Pipe Pass.

Parmi les jeux auxquels vous pourrez jouer entre petits et grands, vous pourrez notamment compter sur: Mario Strikers: Battle League, Kirby and the Forgotten Land, Nintendo Switch Sports et les circuits additionnels du jeu Mario Kart 8 Deluxe.

Pour tous les détails et vous inscrire, rendez-vous sur le site de Nintendo du Canada.

Bon jeu sous le chaud soleil !