Entrevue avec Étienne Boulay au milieu de fermes et de Nintendo Switch !

Passer 25 ans à parler ainsi qu’à écrire sur les jeux vidéo m’a amené à non seulement voir ces derniers différemment, mais aussi à observer plusieurs tendances. L’une d’elles concerne l’approche de Nintendo envers les communautés. En effet, depuis plusieurs années, Nintendo cherche à rejoindre directement son public par l’entremise d’événements publics lors desquels elle permet à quiconque d’essayer ses nouveautés. Dans cet ordre d’idée, la firme nipponne s’est récemment arrêtée à l’Expo agricole de St-Hyacinthe avec son nouvel ambassadeur Étienne Boulay. J’ai pu m’entretenir avec ce dernier et voici ce qu’il m’a confié au sujet de Nintendo, sa carrière et sa mauvaise intégration dans un vieux jeu de football !

L’Expo agricole de St-Hyacinthe: du plaisir pour les petits et leurs parents

Grand événement annuel de la ville de St-Hyacinthe, l’Expo agricole vise plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’agit d’une rencontre entre le milieu urbain et le milieu rural. Ainsi, différentes entreprises agricoles ainsi qu’une panoplie de fermiers sont sur place pour présenter les étapes de leur travail, les procédés de fabrication, le fonctionnement de leurs énormes machines et les animaux peuplant une ferme. À cet effet, ce sont des centaines d’animaux que l’on peut observer de très près, voire même prendre dans nos bras. Le petit lapin, les poules et les chèvres ont notamment ravi mon petit filleul de deux ans n’étant pas habitué de voir ces animaux en pleine ville.

Le second but de cette grande exposition est, vous l’aurez compris, de divertir à la fois les petits et les grands. Si les plus vieux trouvent leur compte dans l’apprentissage des réalités fermières, les plus jeunes sont immédiatement saisis par les formes de divertissement présents sur l’imposant site de l’exposition. Outre les manèges, les plus petits peuvent effectuer des tours de train, se projeter dans des jeux d’eau, se lancer dans un labyrinthe de foin, chevaucher des tracteurs et bien plus encore. Parole de mon filleul qui ronflait dans l’auto, les petits sortent de cette journée épuisés !

Étienne Boulay: un chapeau Nintendo qui s’ajoute sur plusieurs autres

C’est dans cette optique de réunion et de divertissement que Nintendo a arrêté sa caravane estivale à l’édition 2022 de l’Expo agricole de St-Hyacinthe. Pendant deux heures, le grand public a pu essayer quelques-uns des plus récents jeux de Nintendo, incluant Kirby and the Forgotten Land, Mario Strikers: Battle League, Nintendo Switch Sports et le toujours aussi populaire Mario Kart 8 Deluxe. Le plus récent ambassadeur de la firme, Étienne Boulay, était également sur place afin de jouer avec le public et s’entretenir avec ses fans.

D’emblée, l’ex-joueur des Alouettes de Montréal et des Argonauts de Toronto l’avoue: il n’a jamais été un grand amateur de jeux vidéo. Outre les jeux de football sur PlayStation 2 du temps où il était à l’université, il n’a jamais nourri une réelle passion pour cette forme de divertissement. Certes, comme monsieur et madame tout le monde, certains jeux ont piqué sa curiosité, mais sans plus.

Ce faisant, comme se fait-il que Nintendo l’ait approché pour devenir son ambassadeur ? Tout simplement en raison de la simplicité, de l’accessibilité et de la proximité avec les gens qu’Étienne Boulay et sa conjointe Maïka Desnoyers représentent. Ayant le coeur sur la main, Étienne Boulay s’adressera à vous comme s’il vous connaissait depuis des années et vous mettra rapidement en confiance. L’animateur s’est également confié à plusieurs reprises sur ses problèmes d’antan avec la drogue ainsi que le suicide. Pour Nintendo, ce côté humain en faisait un choix aussi évident que logique afin de représenter ses produits.

Outre ce rôle, Étienne Boulay est fortement occupé par différents projets. En plus d’élever trois enfants, il est fortement impliqué dans des productions télévisuelles, son podcast et ses compagnies Atypique ainsi que Balistique Musique. Bien entendu, il continue de suivre assidument le sport, spécialement le football tant canadien qu’américain. Néanmoins, il n’envisage aucun retour dans cette discipline. S’il a accroché ses souliers il y a une dizaine d’années, Étienne Boulay ne se projette pas dans un rôle de conseiller ou entraîneur chez les Alouettes de Montréal, du moins à court terme.

Par ailleurs, avis aux amateurs de Tik Tok et des fameux conseils de couple d’Étienne: la porte n’est pas fermée pour en faire d’autres, voire même développer davantage ce projet. « Au cours de la pandémie, j’ai pu développer ma chaîne Tik Tok et en faire beaucoup, au grand dam de Maïka ! C’est d’ailleurs ses réactions qui m’encourageaient à en faire d’autres, dit-il en riant. Aujourd’hui, je manque vraiment de temps, mais j’ai des idées et projets en tête pour peut-être revenir avec ce filon-là ! »

La Nintendo Switch chez les Boulay-Desnoyers

Concernant le jeu vidéo à proprement dit, si l’ex-joueur de football ne se qualifie pas de gamer, il m’a avoué que la Nintendo Switch a littéralement transformé sa vie de famille ainsi que sa relation avec les jeux vidéo. « L’accessibilité de la console, le fait que tu puisses y jouer de différentes façons sans te casser la tête à apprendre plein de combinaisons de boutons a fait en sorte que c’est devenu notre console de famille, m’a-t-il mentionné. On joue autant avec notre ado qu’avec nos filles plus jeunes. La Nintendo Switch nous permet d’avoir des moments en famille en toute simplicité, que ce soit pour de courtes ou plus longues parties. »

Le jeu qui est un hit dans le cocon familial Boulay-Desnoyers ? « Nintendo Switch Sports, particulièrement le mini-jeu de bowling. On s’amuse vraiment à recréer les mouvements comme si on jouait aux quilles et à tenter de faire des abats. Certains autres jeux de Nintendo comme Animal Crossing: New Horizons ont aussi fait fureur à la maison, mais pas autant que Nintendo Switch Sports. Parce que c’est facile à prendre en main, que le rythme est rapide et que tu peux y jouer quand tu veux, le jeu est devenu un chouchou, tout comme la Nintendo Switch elle-même ».

Trop rapide pour être un joueur caucasien dans un jeu vidéo !

Avant de se quitter, Étienne Boulay m’a confié une petite anecdote au sujet de son intégration dans un vieux jeu de football universitaire. Alors qu’il poursuivait ses études et sa carrière à l’Université du New Hampshire, les développeurs de la défunte série NCAA Football ont notamment utilisé son nom ainsi que ses caractéristiques pour l’intégrer dans l’équipe de cette université.

Jusque là, tout semble normal. Le hic est qu’en consultant ses statistiques de vitesse, les développeurs ont eu un jugement et étaient convaincus qu’Étienne Boulay était un joueur afro-américain. « Ils se sont dits qu’aucun joueur caucasien ne pouvait courir aussi vite alors ils ont prétendu que j’étais afro-américain », m’a-t-il dit en riant. Sans vérifier, ils ont donc inclus le vrai Étienne Boulay avec ses vraies statistiques, mais sans la bonne apparence ! L’erreur n’a jamais été corrigée et, encore aujourd’hui, il arrive que cette mésaventure fasse autant rire l’animateur que ses anciens coéquipiers de football !

Un grand merci à Nintendo du Canada ainsi qu’à Étienne Boulay pour la réalisation de cette chronique. Vous pouvez notamment écouter Étienne Boulay s’entretenir de différents sujets avec plusieurs personnalités invitées dans le podcast Chiller chez Boulay.