Le studio montréalais Onoma ferme subitement ses portes

Onde de choc dans le monde du jeu vidéo alors que The Embracer Group a annoncé la fermeture du studio Onoma, anciennement connu sous le nom de Square Enix Montréal. Cette annonce survient quelques semaines à peine après le dévoilement du nouveau nom et de la nouvelle orientation du studio.

Selon Bloomberg, cette fermeture viserait ni plus ni moins qu’à faire des économies. Certains développeurs seront transférés chez Eidos Montréal, mais les autres se retrouvent tout simplement sans emploi. D’ailleurs, cette fermeture nous a permis d’apprendre que Eidos Montréal a réduit l’ampleur de l’un de ses projets et qu’il en annulera un autre. De plus, le studio travaillerait sur un jeu de la série Fable avec Microsoft, bien qu’on ignore de quel jeu il s’agit.

Pour rappel, Square Enix Montréal était surtout connu pour ses jeux mobiles, dont Lara Croft Go et Hitman Go. Il faisait partie des studios acquis des mains de Square Enix par The Embracer Group plus tôt cette année.