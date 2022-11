Les ventes de la Nintendo Switch en voie de surpasser celles de la PlayStation 4

On le répète depuis des années: la popularité de la Nintendo Switch n’est plus à prouver. Les plus récents résultats financiers de Nintendo le démontrent une fois de plus, la console étant à ce point en demande qu’elle est en voie de surclasser la mythique PlayStation 4 de Sony.

Ainsi, en dévoilant ses chiffres, Nintendo a annoncé que les ventes globales de la Nintendo Switch ont atteint les 114,33 millions d’unités. La console hybride de Nintendo est à un peu moins de trois millions de consoles de battre le chiffre final de ventes de la PlayStation 4. Il ne lui resterait que la Nintendo DS à détrôner, bien que cela semble improbable. En effet, les ventes de la Nintendo Switch ont ralenti de 19% (6,68 millions d’unités) au cours des six mois se terminant le 30 septembre dernier. Nintendo elle-même est consciente de ce ralentissement de sorte qu’elle a abaissé de quelques millions ses prévisions de ventes et s’attend à vendre 19 millions de Nintendo Switch d’ici la fin de sa présente année fiscale.

Au niveau des modèles, la Nintendo Switch OLED est désormais l’édition la plus vendue puisqu’elle représente 62% des unités écoulées. Elle est suivie par la Nintendo Switch normale (28%) et la Nintendo Switch Lite (10%).

Du côté des jeux, pas moins de 11 titres ont franchi la barre du million de copies vendues entre les mois de juillet et septembre derniers. Si on compte certains classiques tels que Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros. Ultimate, de nouveaux venus ont très bien performé sur les différents marchés. C’est notamment le cas de: Nintendo Switch Sports (6,15 millions), Mario Strikers Battle League (2,17 millions) et Xenoblade Chronicles 3 (1,72 million).

Enfin, voici le top 10 des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch jusqu’à présent avec le nombre de copies écoulées en millions: