Stellar Blade dans le Top 5 du Playstation Store en Avril

Sony a dévoilé cette semaine les jeux les plus téléchargés sur le Playstation Store lors du mois d’Avril. Si Stellar Blade est en tête au Japon, il n’en demeure pas un vrai succès également en Europe et en Amérique du Nord.

Faisant face à la grande concurrence de Helldivers 2, le dernier jeu de Shift Up se positionne à la seconde place des jeux les plus téléchargés en Amérique du Nord devant notamment Sea of Thieves. Cependant la licence coréenne se place au pied du podium en Europe où Sea of Thieves, GTA V et Helldivers 2 occupent les trois premières places.

Le studio devra sans aucun doute trouver un moyen d’attiser la curiosité des joueurs du vieux continent qui semblent encore réticents. Le jeu a également souffert de plusieurs polémiques liées à la censure (ou non) du corps de l’héroïne Eve et de ces différents “costumes” sans omettre le fait que le jeu reste la première vraie grosse licence du studio coréen.

Ces classements ne reflètent évidemment pas la réelle popularité de Stellar Blade en Amérique du Nord et en Europe puisqu’ils ne prennent pas en compte les chiffres des ventes physiques.

Néanmoins, le jeu semble se frayer peu à peu son chemin en intégrant ainsi le Top 5 lors du classement de ce mois d’avril en attendant des retours plus concrets concernant les ventes physiques.

Pour rappel, vous pouvez consulter notre test complet de Stellar Blade si vous souhaitez toujours vous faire un avis sur le jeu.