Pixel 8: sa nouveauté la plus intéressante pas au Canada

Ça y est! Google a mis en vente le 12 octobre au Canada et ailleurs dans le monde son plus récent téléphone de la gamme Pixel, le Pixel 8. L’appareil est vendu chez nous avec des écouteurs Bluetooth gratuits, ou avec la montre Pixel Watch 2 si vous achetez le Pixel 8 Pro. Et pourtant, sa fonction la plus attrayante, elle, n’est pas offerte au Canada.

Le grand patron des produits Pixel chez Google, Rick Osterloh, a décrit les Pixel 8 et Pixel 8 Pro non pas comme des téléphones intelligents dernier cri, quand il les a dévoilés sur scène à New York la semaine dernière. Il a plutôt parlé «d’une IA qui tient dans le creux de votre main».

Gomme audio magique

C’est qu’au-delà des quelques prouesses techniques des nouveaux appareils, y compris un affichage assez lumineux, à 2000 et 2400 nits, respectivement, et des caméras sensiblement meilleures que celles du Pixel 7, c’est surtout du côté logiciel que les nouveautés sont les plus apparentes.

Dans l’application d’appareil photo, on peut par exemple éditer les vidéos pour en retirer un élément sonore indésirable. L’IA de Google identifie les différentes sources de bruit, les sépare, et offre à l’utilisateur de mettre en sourdine celles qui ne font pas son affaire.

C’est étonnamment efficace.

Le clavier à l’écran de Google, Gboard, a lui aussi droit à une meilleure compréhension du langage écrit, en plusieurs langues, et dans plusieurs langues en même temps. Il peut donc mieux gérer le franglais québécois, par exemple, quand on fait de la saisie de texte à l’écrit aussi bien qu’à l’oral.

Assistant Google avec Bard

Mais la grande nouveauté du Pixel 8 demeure l’Assistant Google, qui incorporera désormais Bard. Bard est l’interface grand public qui donne accès aux outils d’IA de Google, qui reposent sur le modèle de langage élargi appelé PaLM 2.

Si OpenAI a ChatGPT, qui repose sur son modèle de langage GPT (en version, 3,5 ou 4, selon le cas), Google a Bard qui repose sur PaLM.

L’Assistant Google avec Bard permettrait, par exemple, de prendre une photo, puis de lui demander simplement de créer une publication pour les médias sociaux, et le téléphone s’en chargera automatiquement. Il pourrait aussi identifier les ingrédients et la recette d’un plat présenté devant la caméra du Pixel.

Or, contrairement à ChatGPT, Bard n’est pas disponible au Canada. Google craint de ne pas se conformer à la législation canadienne qui vise à encadrer l’intelligence artificielle et la manipulation des renseignements personnels par les géants du numérique. Cette législation n’est pas encore adoptée mais elle fait déjà craindre aussi bien à Google qu’à Meta que leurs IA ne pourront pas s’y conformer dans leur état actuel.

Bard n’est d’ailleurs pas disponible dans les pays de l’Union européenne qui songent aussi à adopter un cadre légal autour des IA génératives.

Questionné à ce sujet, Rick Osterloh a dit s’attendre à ce que l’Assistant Google avec Bard finisse «probablement» par être disponible au Canada, sans donner plus de détails.Mais en attendant, c’est la fonction la plus attrayante du Pixel qui n’est pas offerte au Canada.