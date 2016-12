Rétrospective de l’actualité technologique de 2016

Tandis que 2016 tire à sa fin, nous profitons de l’occasion pour revenir sur ce qui a marqué l’actualité technologique sur Branchez-vous au cours des 12 derniers mois.

De David Bowie à Carrie Fisher, difficile de passer sous silence le nombre de personnalités publiques qui nous ont quittés en 2016. Il serait toutefois dommage de résumer l’année qui s’achève que par ces morts tragiques. Voilà pourquoi nous vous présentons, en ordre chronologique, notre humble rétrospective de ce qui a retenu l’attention de nos lecteurs cette année selon nos articles les plus populaires.

Janvier : Sabotage chez Facebook et fin d’Internet Explorer

Facebook a voulu tester la loyauté de ses utilisateurs sur Android.

Qu’adviendrait-il si pour une raison ou pour une autre Google décidait de retirer l’application Facebook du Play Store?

On a appris en début d’année que pour parer à cette éventualité, le réseau social de Mark Zuckerberg s’était amusé à tester la loyauté de ses utilisateurs sous Android quelques années plus tôt.

Ces derniers ont ainsi participé à leur insu à une série d’expériences dont l’une visait à établir combien d’entre-eux seraient prêt à détourner les mesures de sécurité de leur appareil pour installer l’application Facebook provenant d’une source autre que le Play Store. Selon une personne familière avec l’expérience, «les gens l’ont fait; ça n’a pas été désastreux».

Janvier a également marqué un moment important pour Microsoft, alors que l’entreprise a officiellement retiré son soutien d’Internet Explorer. Devant la panique générale causée par cette annonce, Microsoft a toutefois fait légèrement marche arrière en promettant de fournir des mises à jour de sécurité seulement pour les utilisateurs de sa plus récente version, Internet Explorer 11.

Février : Popcorn Time Online et précommandes du Galaxy S7

Après être passé par de véritables montagnes russes, Popcorn Time s’est retrouvé ressuscité à nouveau en février dernier sous la forme d’une extension compatible avec Chrome, Firefox, Internet Explorer et Safari. À noter que ce que certains surnomment le Netflix des pirates est aujourd’hui opéré par une nouvelle équipe qui tire profit du code source ayant été partagé publiquement par les auteurs de Popcorn Time.

Pendant ce temps, Samsung lançait les précommandes de son nouveau téléphone, le Galaxy S7, et Bell, Rogers, Telus et Vidéotron se sont une fois de plus livrés à une guerre de prix.

Mars : Parlons télé et MAJ anniversaire de Windows 10

Un après que le CRTC ait annoncé de nouvelles mesures imposées aux télédistributeurs, les fameux forfaits de base fixés à 25$ entraient en vigueur au Canada.

Les forfaits télé à 25$ n’ont pas eu l’effet escompté.

Malheureusement, si ce prix paraissait alléchant sur papier, la réalité est demeurée essentiellement inchangée pour bien des consommateurs. Car les fournisseurs de services n’ont pas hésité à cesser d’offrir gratuitement le récepteur numérique aux clients qui souhaitaient réduire ainsi leur forfait, leur imposant des frais supplémentaires diminuant les économies réalisées par une telle transition.

De son côté, Microsoft a profité de Build 2016, sa conférence destinée aux développeurs, pour dévoiler l’importante mise à jour anniversaire de Windows 10. C’est à ce moment que l’entreprise a présenté quelques nouveautés, dont la fusion du Xbox Store et du Windows Store en un seul et même écosystème universel.

Avril : Augmentation des tarifs de Netflix et rumeurs de la PS4 Pro

La période de grâce profitant aux abonnés de longue date de Netflix tirait à sa fin en avril dernier. À quelques semaines de l’augmentation des tarifs imposés par Netflix, nous avons profité de l’occasion pour tenter de résumer les diverses options qui s’offraient aux clients canadiens du populaire service de vidéo sur demande.

Alors que les premières rumeurs au sujet d’une mise à niveau de la PlayStation 4 lui ajoutant la capacité de diffuser des jeux en 4K ont commencé à circuler en mars, c’est en avril que le tout est devenu beaucoup plus tangible.

Giant Bomb a ainsi mis la main sur des documents de Sony destinés aux développeurs qui révélaient les principales caractéristiques techniques de cette mystérieuse nouvelle console. On y apprenait également qu’il était hors de question pour Sony de diviser le marché : tous les futurs jeux offerts en 4K devaient être compatibles avec la PlayStation 4 classique.

Mai : Prudence chez Nintendo et insistance de Microsoft

Le PDG de Nintendo, Tatsumi Kimishima, a précisé lors d’une entrevue avec le blogue Asahi Digital que «la NX n’est ni le successeur de la Wii U, ni celui de la 3DS». Concrètement, la console qui allait être nommée la Switch peut être perçue comme étant un troisième pilier, une stratégie déjà employée par le passé lors du dévoilement de la Nintendo DS, alors que les détenteurs de la Game Boy Advance craignaient voir leur console rapidement devenir désuète. Ce fut pourtant le cas.

Certains utilisateurs de Windows 7 et 8.1 ont eu la mauvaise surprise de voir leur PC passer à Windows 10 à leur insu. En effet, Microsoft a modifié le comportement d’une alerte les informant que leur PC allait être mis à niveau vers Windows 10 faisant en sorte que si ceux-ci ne prenaient pas soin de modifier manuellement le calendrier de mise à niveau au moment de l’alerte, ils acceptent de facto le passage à la plus récente version du système d’exploitation.

Juin : Google plus transparent et confirmation de la Scorpio

C’est un secret de polichinelle, Google en sait beaucoup à votre sujet. On doit toutefois saluer l’entreprise pour avoir mis à la disposition de ses utilisateurs en juin un outil permettant de gérer l’intégralité des informations collectées par votre utilisation de ses services.

Tandis que les rumeurs au sujet de ce qui allait devenir la PlayStation 4 Pro allaient bon train, Microsoft a tenté de damer le pion à Sony en confirmant en premier son projet équivalent : la Scorpio. On a ainsi appris qu’une nouvelle Xbox One plus puissante prévue à l’automne 2017 allait permettre aux joueurs de profiter de jeux en 4K. L’entreprise a également profité de l’occasion pour dévoiler la version miniature de sa console, la Xbox One S, munie d’un lecteur Blu-ray UHD et de la capacité à visionner des vidéos en 4K.

Juillet : Pokémon GO et NES Classic Edition

Le phénomène Pokémon GO est enfin arrivé au Canada en juillet, exactement une semaine avant son lancement en France. Le succès de l’application en Australie, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande a également fait bondir l’action de Nintendo en bourse.

Tandis que les chasseurs de Pokémon sillonnaient leur voisinage à la recherche de nouveaux monstres de poches, Nintendo a dévoilé la NES Classic Edition, une version miniature de sa première console de salon intégrant 30 jeux devant voir le jour en novembre. À l’époque, personne ne pouvait imaginer à quel point ce produit allait devenir le cadeau de Noël le plus introuvable de 2016.

Août : Déploiement et failles de la MAJ de Windows 10

La fameuse mise à jour anniversaire de Windows 10 dévoilée en mars a officiellement été déployée en août, soit un an après le lancement de l’OS de Microsoft. On vous a alors expliqué comment provoquer son téléchargement.

Mais ce qui devait arriver arriva, et certains utilisateurs se sont retrouvés à devoir composer avec de sérieux problèmes provoqués par l’installation de celle-ci.

Septembre : Rappel chez Samsung, nouveautés chez Apple et Sony

Alors que l’on a d’abord cru que les premiers cas d’explosions impliquant le Galaxy Note 7 en août étaient des incidents isolés, leur nombre s’est multiplié au point de forcer Samsung en septembre à mettre un frein à l’approvisionnement de l’appareil dans les marchés où il était commercialisé, et enfin de lancer son premier rappel massif.

Bien sûr, le mois de septembre ne serait pas complet sans l’engouement entourant le dévoilement d’un nouvel iPhone par Apple, qui cette année s’est débarrassé de son port audio analogique, et devenu étanche, et dont le modèle de 5,5 pouces propose désormais une double caméra au dos de l’appareil.

Pendant ce temps, Sony a officiellement levé le voile sur la PlayStation 4 Pro, sa fameuse console «survitaminée» promettant aux détenteurs de téléviseurs 4K de profiter d’une expérience de jeu selon une résolution supérieure à 1080p. On a également appris que la console verrait le jour en novembre, soit un an avant la Scorpio de Microsoft.

Les adeptes de PlayStation se sont ainsi retrouvés non seulement devant deux, mais bien trois avenues : investir dans le PlayStation VR, se procurer une PlayStation 4 Pro, ou renouveler leur console en s’achetant une PlayStation 4 amincie, dévoilée le même jour.

Octobre : Pixel de Google et Nintendo Switch

Google a dit adieu à sa gamme Nexus en dévoilant un tout nouveau téléphone haut de gamme, le Pixel. Élégant par sa forme et impressionnant par la capacité de sa caméra principale, nous l’avons confronter avec l’iPhone 7 et le Galaxy S7 afin de déterminer comment l’offre de Google se mesure par rapport aux géants Apple et Samsung.

Pendant ce temps, Nintendo a enfin dévoilé au monde entier ce qu’elle nomme désormais la Nintendo Switch par le biais d’une bande-annonce. Des informations plus complètes à son sujet seront dévoilées en janvier prochain, ce qui n’a bien entendu empêché personne de continuer à propager des rumeurs et spéculations à propos de cette légèrement moins mystérieuse console hybride.

Novembre : Netflix offre le téléchargement

Vous avez l’intention de voyager pendant de longues heures, vous souhaitez vous divertir en regardant un film ou une télésérie sur Netflix mais le trajet que vous devez emprunter ne vous permet pas d’être connecté à Internet? Qu’à cela ne tienne, depuis novembre, il est maintenant possible de télécharger les contenus de votre choix depuis l’application mobile de Netflix.

À noter toutefois que ce ne sont pas tous les contenus qui sont accessibles hors connexion. Cela dit, selon nos observations, on compterait au minimum 900 contenus pouvant être téléchargés, ce qui augure très bien pour les débuts d’une fonction qui promet d’étendre sa couverture.

Décembre : Amazon Prime Vidéo est lancé à travers le monde

Offert depuis 2008 sur le marché américain, le service de vidéo sur demande d’Amazon est enfin arrivé au Canada et dans plus de 200 pays au total il y a à peine quelques semaines. Cela dit, son catalogue de contenu est bien mince en comparaison à l’offre de Netflix. Sans compter que le service n’est offert que sous une base annuelle au Canada, à 79$ CA par année.